Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

El hecho, que conmueve a la comunidad del transporte, comenzó el pasado 6 de diciembre. Contreras viajaba hacia Neuquén junto a su hija Oriana. Al caer la noche, decidió detener su marcha a la altura de la localidad de Cutral Co para ir al baño, revisar el estado de su camión y dormir unas horas antes de continuar el trayecto.