Otra figura de la selección podría jugar con Messi: ¿qué pieza de la “Scaloneta” está cerca de Inter Miami?

Mientras el plantel de Inter Miami descansa luego de consagrarse en el campeonato estadounidense, David Beckham y el resto de la dirigencia piensan en el futuro. Viendo el gran resultado que dio la incorporación del “Motorcito”, la idea es repetir la receta para ir en busca de la Concachampions. Giovani Lo Celso sería el elegido por las “Garzas”.