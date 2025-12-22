Otra figura de la selección podría jugar con Messi: ¿qué pieza de la “Scaloneta” está cerca de Inter Miami?

Mientras el plantel de Inter Miami descansa luego de consagrarse en el campeonato estadounidense, David Beckham y el resto de la dirigencia piensan en el futuro. Viendo el gran resultado que dio la incorporación del “Motorcito”, la idea es repetir la receta para ir en busca de la Concachampions. Giovani Lo Celso sería el elegido por las “Garzas”.
Figura clave en la selección argentina en la última Copa América, el surgido en Rosario Central perdió terreno a nivel de clubes en el último tiempo. Las autoridades del Real Betis, su actual club, ven con buenos ojos una salida debido a la gran cantidad de lesiones que viene sufriendo el ex PSG. Aunque aún tiene contrato, trascendió que está dispuesto a liberarlo a cambio de cinco millones de euros.
Reunión albiceleste en Miami
Más allá de lo futbolístico, Lo Celso es parte del círculo más allegado a Messi, junto al propio De Paul y a Leandro Paredes. La “mesa chica” de la Selección se podría ir preparando en Estados Unidos antes de recibir al resto.
El guiño del DT
Lionel Scaloni repitió en varias oportunidades que valora el tiempo de juego más que la liga donde militen sus futbolistas. Esto le viene bien al volante, que se perdió el mundial en 2022 por lesión; una liga menos exigente y un club con menos obligaciones le permitirían llegar en buena forma física a la Copa del Mundo.