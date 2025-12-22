Atlético jugará un torneo internacional y la CD busca más amistosos que le permita llegar bien al inicio del Apertura

Sin embargo, el calendario de amistosos podría no terminar ahí. Un allegado a la CD le confirmó a LA GACETA que el club se encuentra en tratativas para agregar uno o más partidos de preparación, que podrían disputarse antes del viaje a Uruguay o tras el regreso a la provincia. La intención es llegar al inicio del torneo oficial con un rodaje mayor y con la base del equipo ya aceitada.