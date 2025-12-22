Atlético jugará un torneo internacional y la CD busca más amistosos que le permita llegar bien al inicio del Apertura

Atlético Tucumán ya tiene definida una parte clave de su preparación de verano. El “Decano” confirmó que disputará dos amistosos internacionales en Uruguay, en el marco de la copa "Serie Río de La Plata 2026", un certamen que reúne a equipos argentinos y uruguayos en la antesala del inicio oficial de la temporada.
Según se informó, el equipo dirigido por Hugo Colace jugará los días 12 y 15 de enero, con sedes ya establecidas en Montevideo y Maldonado. Los rivales, en tanto, serán confirmados en los próximos días por la organización del torneo, que suele cerrar el fixture completo a medida que se definen las delegaciones participantes.
La hoja de ruta del "Decano"
El cronograma del viaje también está claro. El plantel partirá rumbo a Uruguay el 11 de enero y regresará a Tucumán el 16, luego de cumplir con ambos compromisos. La idea del cuerpo técnico es aprovechar esos días no sólo para sumar minutos de fútbol formal, sino también para profundizar la puesta a punto física y empezar a delinear el funcionamiento del equipo.
Sin embargo, el calendario de amistosos podría no terminar ahí. Un allegado a la CD le confirmó a LA GACETA que el club se encuentra en tratativas para agregar uno o más partidos de preparación, que podrían disputarse antes del viaje a Uruguay o tras el regreso a la provincia. La intención es llegar al inicio del torneo oficial con un rodaje mayor y con la base del equipo ya aceitada.
El apuro no es casual. El torneo Apertura 2026 comenzará el fin de semana del 24 de enero, y la planificación de la temporada tiene un condicionante importante: el Mundial 2026, que se iniciará el 11 de junio. Ese evento obligará a ajustar el calendario local y a definir la competencia con mayor margen previo, lo que reduce los tiempos de preparación y eleva la importancia de la pretemporada.
En ese contexto, la gira por Uruguay aparece como una prueba exigente y valiosa para Atlético. Enfrentar rivales internacionales, en escenarios distintos y con otro ritmo de juego, le permitirá al cuerpo técnico sacar conclusiones tempranas y corregir detalles antes de que empiecen a correr los puntos.
Con fechas, sedes y logística ya confirmadas, el “Decano” empieza a transitar la recta final de la pretemporada con un objetivo claro: llegar al debut oficial con el equipo listo, competitivo y con respuestas futbolísticas que respalden el trabajo previo. Los amistosos en Uruguay serán el primer gran examen.