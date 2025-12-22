Sonríe Hugo Colace: un "9" está al caer en Atlético Tucumán y ya asoman otros cuatro refuerzos

La reconstrucción del ataque es una de las prioridades en el Atlético Tucumán que empieza a delinear Hugo Colace. Luego de las salidas de Leandro Díaz y Lisandro Cabrera, el “Decano” quedó un poco corto de variantes en ofensiva y la dirigencia aceleró gestiones para sumar un delantero que pueda llegar a devolverle algo de peso en el área enemiga. Y en ese escenario, un nombre comenzó a ganar terreno en las últimas horas: Nazareno Fúnez.
El rosarino, de 24 años, aparece como una de las opciones que más convencen al cuerpo técnico. Potente, con recorrido en el ascenso y en Primera, y con margen de crecimiento, Fúnez fue sondeado por la CD y, según trascendió, ya habría dado el visto bueno para avanzar en las negociaciones. No es un detalle menor, claro. El atacante busca continuidad y ve con buenos ojos la chance de mudarse a Tucumán.
“Hablo el ‘Chueco’ (Nicolás Laméndola), con quien jugué en Atlético de Rafaela, y me cuenta sobre el club. Estoy a la espera”, le dijo Fúnez a LA GACETA, confirmando que el interés existe y que el diálogo comenzó hace algunos días, aunque todavía no haya una propuesta formal sobre la mesa.
Formado en Newell’s Old Boys, Fúnez acumula 28 goles en 100 partidos en Primera División, un registro que explica por qué su nombre sigue vigente en el mercado. Viene de una temporada algo irregular en Central Córdoba de Santiago del Estero (jugó 12 encuentros y no convirtió), pero su perfil sigue siendo valorado.
“Tiene potencia física, capacidad para fijar centrales y facilidad para atacar espacios largos. Esas son algunas características que hoy escasean en nuestro plantel”, explicó un vocero de 25 de Mayo y Chile.
Antes de su paso por el “Ferroviario”, el delantero tuvo etapas en Atlético de Rafaela y San Martín de San Juan, en donde alternó titularidad y mostró pasajes interesantes. Su pase pertenece a Defensa y Justicia, club en el que no llegó a debutar oficialmente porque fue cedido a préstamo de manera inmediata. Esa misma modalidad es la que analiza Atlético para intentar cerrarlo.
En el cuerpo técnico entienden que el equipo necesita algo más que juventud y velocidad: hace falta un atacante con experiencia en el área y presencia física, sobre todo pensando en un calendario exigente y atravesado por el Mundial. Hoy Colace cuenta con Carlos Gabriel Abeldaño, Ramiro Ruiz Rodríguez, Mateo Bajamich y Rodrigo Granillo González, pero la lectura interna es que falta un “9” con otro peso específico. Y en ese sentido Fúnez encaja en esa búsqueda.
La negociación, de todos modos, no será sencilla. Defensa y Justicia pretende ubicar al jugador en un destino en el que pueda recuperar nivel y continuidad, y Atlético aparece como una alternativa atractiva por estructura, competencia y visibilidad. Las charlas están en una etapa inicial, pero el visto bueno del futbolista empuja el escenario.
El "Decano" comienza a acelerar en el mercado de pases
En paralelo, el mercado “decano” sigue activo. En las últimas horas también se mencionaron los nombres de Luis Ingolotti, arquero de Gimnasia de La Plata; Gonzalo Mottes, defensor que quedará libre de Aldosivi; Augusto Lotti, de Platense; y el chileno Iván Morales, que finalizará su vínculo con Sarmiento de Junín. Colace fue claro puertas adentro: quiere refuerzos que lleguen bien físicamente y listos para competir.
Por ahora, el foco está puesto en el ataque. Y en ese mapa de necesidades, Fúnez dejó de ser un rumor para transformarse en una posibilidad concreta. El “Decano” lo sondeó, el jugador respondió y el próximo paso dependerá de cómo avancen las gestiones. En un mercado que empieza a tomar ritmo, su nombre ya está subrayado.