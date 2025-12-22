Sonríe Hugo Colace: un "9" está al caer en Atlético Tucumán y ya asoman otros cuatro refuerzos

La reconstrucción del ataque es una de las prioridades en el Atlético Tucumán que empieza a delinear Hugo Colace. Luego de las salidas de Leandro Díaz y Lisandro Cabrera, el “Decano” quedó un poco corto de variantes en ofensiva y la dirigencia aceleró gestiones para sumar un delantero que pueda llegar a devolverle algo de peso en el área enemiga. Y en ese escenario, un nombre comenzó a ganar terreno en las últimas horas: Nazareno Fúnez.