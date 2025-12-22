Secciones
Navidad con beneficios: suscribite a LA GACETA y participá por un iPhone 17 Pro

Acercate hoy, desde las 17 horas, al Shopping del Solar, en Yerba Buena, y mañana, a partir de las 10.30, en Marathon del Mercado del Norte.

Navidad con beneficios: suscribite a LA GACETA y participá por un iPhone 17 Pro
Hace 1 Hs

Esta Navidad llega con una propuesta imperdible para quienes quieren cerrar el año bien informados y con beneficios exclusivos. LA GACETA y Club LA GACETA lanzan una acción especial navideña, con una suscripción a precio promocional, regalos en el momento y un gran sorteo.

Durante hoy y mañana, quienes deseen podrán suscribirse a LA GACETA + 1 tarjeta Club LA GACETA por un valor exclusivo de $4.999, una oportunidad única para acceder a todo el contenido del diario líder de la provincia y a los múltiples descuentos y beneficios de Club.

La acción se desarrollará en dos puntos estratégicos de la ciudad:

- Hoy, desde las 17 horas, en el Shopping del Solar, en Yerba Buena.

- Mañana, a partir de las 10.30, en Marathon del Mercado, en San Miguel de Tucumán.

Navidad con beneficios: suscribite a LA GACETA y participá por un iPhone 17 Pro

Como parte de este Especial Navidad, quienes se suscriban en el acto recibirán un presente de Papas Tafí, ideal para disfrutar en estas fiestas. Y como si fuera poco, todos los que se adhieran a esta promoción participarán automáticamente del sorteo de un iPhone 17 Pro, uno de los premios más esperados del año.

Información, beneficios, regalos y la posibilidad de ganar un gran premio se combinan en una sola propuesta y por tiempo limitado.

Esta Navidad, sumate a LA GACETA y Club LA GACETA, aprovechá una promo exclusiva y participá por un iPhone 17 Pro. 

