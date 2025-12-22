Navidad con beneficios: suscribite a LA GACETA y participá por un iPhone 17 Pro

Esta Navidad llega con una propuesta imperdible para quienes quieren cerrar el año bien informados y con beneficios exclusivos. LA GACETA y Club LA GACETA lanzan una acción especial navideña, con una suscripción a precio promocional, regalos en el momento y un gran sorteo.
Durante hoy y mañana, quienes deseen podrán suscribirse a LA GACETA + 1 tarjeta Club LA GACETA por un valor exclusivo de $4.999, una oportunidad única para acceder a todo el contenido del diario líder de la provincia y a los múltiples descuentos y beneficios de Club.
La acción se desarrollará en dos puntos estratégicos de la ciudad:
- Hoy, desde las 17 horas, en el Shopping del Solar, en Yerba Buena.
- Mañana, a partir de las 10.30, en Marathon del Mercado, en San Miguel de Tucumán.
Como parte de este Especial Navidad, quienes se suscriban en el acto recibirán un presente de Papas Tafí, ideal para disfrutar en estas fiestas. Y como si fuera poco, todos los que se adhieran a esta promoción participarán automáticamente del sorteo de un iPhone 17 Pro, uno de los premios más esperados del año.
Información, beneficios, regalos y la posibilidad de ganar un gran premio se combinan en una sola propuesta y por tiempo limitado.
Esta Navidad, sumate a LA GACETA y Club LA GACETA, aprovechá una promo exclusiva y participá por un iPhone 17 Pro.