River presiona por Romaña: nueva propuesta formal, con un relegado como moneda de cambio

El mercado de pases continúa al rojo vivo. Y River es uno de los principales actores. La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo le hizo un nuevo ofrecimiento a San Lorenzo para fichar a Jhohan Romaña. La nueva propuesta pone sobre la mesa dinero en efectivo y un futbolista que interesa en Boedo para destrabar la operación: Sebastián Boselli.
En el club azulgrana ven con buenos ojos esta oferta, pero resta que el defensor uruguayo dé el visto bueno para pasar al “Ciclón”.
Gallardo necesita rearmar la última línea
Ante la salida de Paulo Díaz y la lesión ligamentaria de Germán Pezzella, “Napoleón” precisa con urgencia defensores centrales. Romaña viene siendo observado hace tiempo y su contratación sería un alivio para el DT. De llegar, el colombiano sería el tercer refuerzo para los de Núñez y se sumaría a Lucas Martínez Quarta y a Lautaro Rivero como opciones en la zaga.