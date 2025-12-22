River presiona por Romaña: nueva propuesta formal, con un relegado como moneda de cambio

Ante la salida de Paulo Díaz y la lesión ligamentaria de Germán Pezzella, “Napoleón” precisa con urgencia defensores centrales. Romaña viene siendo observado hace tiempo y su contratación sería un alivio para el DT. De llegar, el colombiano sería el tercer refuerzo para los de Núñez y se sumaría a Lucas Martínez Quarta y a Lautaro Rivero como opciones en la zaga.