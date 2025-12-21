Secciones
A pesar del caos institucional, San Lorenzo negocia con River por el traspaso de Romaña

Mientras continúa la polémica por el futuro de Marcelo Moretti como presidente del “Ciclón”, el “Millonario” avanza por el defensor colombiano y está cerca de contratarlo.

PIEZA CLAVE. Romaña fue de lo mejor del año en San Lorenzo, que logró la clasificación a la Copa Sudamericana. PIEZA CLAVE. Romaña fue de lo mejor del año en San Lorenzo, que logró la clasificación a la Copa Sudamericana.
Hace 1 Hs

En medio de otra semana movida en el aspecto dirigencial para San Lorenzo, el mercado de pases sigue su curso y la contratación de Jhohan Romaña pasó a ser una prioridad para River.

El futbolista tiene 27 años, surgió en Independiente Medellín y tuvo pasos por Austin FC, de los Estados Unidos, y por Guaraní y Olimpia, en el fútbol paraguayo, antes de recalar en San Lorenzo en 2024. En el "Cuervo" disputó 83 partidos, con un gol y dos asistencias.

Aunque la institución de Núñez mantiene la cautela por la imprevisibilidad que rodea al club de Boedo, las condiciones estarían dadas para que se realice la operación en los próximos días. La oferta formal ya fue enviada: es de 2,5 millones de dólares por el 50% del pase del zaguero.

Gallardo ya tiene los primeros refuerzos

El elenco de la banda roja ya se movió en este receso con la contratación de Fausto Vera, a préstamo por un año desde Atlético Mineiro, y la compra de Aníbal Moreno a Palmeiras, a cambio de 7 millones de dólares.

Además de Romaña, el “Millonario” mostró interés por Santino Andino, de Godoy Cruz, y por Facundo Mura, que acaba de quedar libre de Racing.

