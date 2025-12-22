La Libertad Avanza Tucumán anunció que suma a sus filas al ex jugador de Los Pumas Pablo Garretón

La Libertad Avanza (LLA) Tucumán anunicó este lunes que sumó a sus filas a Pablo Garretón, médico, reconocido ex capitán del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, y referente del deporte tucumano.
La oficialización se dio tras un encuentro entre Garretón y Lisandro Catalán, en el marco de una serie de conversaciones que el espacio viene impulsando para ampliar su base de sustentación con personalidades destacadas de la sociedad civil.
El objetivo, según informaron desde el espacio conducido por el presidente Javier Milei, es construir una alternativa política basada en un diagnóstico crítico de la realidad provincial.
Durante la reunión, ambos dirigentes analizaron la situación actual de Tucumán. Hubo plena coincidencia en la necesidad de un "cambio profundo" en la forma de gobernar para salir de lo que definieron como un "estancamiento estructural".
"La incorporación de Garretón se suma a otras adhesiones que refuerzan el crecimiento del espacio, que busca trascender la política tradicional e integrar a referentes con trayectoria, compromiso y vocación de transformación", indicaron en un comunicado.
Con esta incorporación, LLA busca consolidar su armado territorial en la provincia, donde ya ostenta una representación institucional significativa a través de sus tres diputados nacionales: Federico Pelli, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen.
¿Quién es Pablo Garretón?
Garretón, surgido de Universitario, trascendió las fronteras provinciales y nacionales para convertirse en un nombre de peso en el seleccionado argentino, al punto de protagonizar un hecho histórico: fue el primer capitán de Los Pumas proveniente del Interior del país, liderando al equipo en el Mundial de Rugby de 1991, disputado en Inglaterra.
Más allá de su recorrido deportivo, Garretón también se destacó por su desarrollo profesional fuera de las canchas. Médico neurocirujano, supo construir una carrera ligada a la salud y al compromiso social, manteniendo siempre un fuerte vínculo con el rugby y con su provincia, valores que la URT busca destacar con este reconocimiento.