La URT despide el año a lo grande: el ex Puma Pablo Garretón será distinguido con el CAP

La Unión de Rugby de Tucumán (URT) le pondrá el broche a la temporada con una ceremonia especial en la que Pablo Garretón será distinguido con el CAP, uno de los reconocimientos más importantes del rugby provincial. El acto se realizará este jueves a las 20.30, en el salón de Universitario Rugby Club (Lavalle 4460), y reunirá a dirigentes, ex jugadores, referentes del deporte y familiares.
La velada marcará un nuevo homenaje a una figura que dejó una huella profunda en la historia del rugby tucumano y argentino. Garretón, surgido de Universitario, trascendió las fronteras provinciales y nacionales para convertirse en un nombre de peso en el seleccionado argentino, al punto de protagonizar un hecho histórico: fue el primer capitán de Los Pumas proveniente del Interior del país, liderando al equipo en el Mundial de Rugby de 1991, disputado en Inglaterra.
Tras las palabras de bienvenida de las autoridades de la URT, encabezadas por su presidente, se dará paso a la entrega de distinciones y reconocimientos especiales, en una noche pensada para poner en valor la trayectoria, el compromiso y los valores que dejaron una marca en el rugby local. Como ocurre cada año, también habrá un espacio para el recuerdo y el reconocimiento a quienes ya no están, en un momento cargado de emoción.
Premio a la trayectoria
La mayor distinción de la noche será la entrega del CAP a Garretón, un reconocimiento que simboliza mucho más que los logros deportivos. El ex tercera línea se formó en "Las Serpientes", debutó muy joven en Primera y rápidamente se consolidó como referente del rugby tucumano. Su carrera lo llevó luego a Buenos Aires, donde defendió camisetas históricas como las de Belgrano Athletic y Hindú Club, ampliando su recorrido y experiencia dentro del alto nivel.
En el plano internacional, Garretón acumuló 31 caps con la camiseta de Los Pumas entre fines de los años 80 y comienzos de los 90. Su liderazgo, carácter y presencia en la cancha lo llevaron a ser elegido capitán en una etapa clave del seleccionado, representando no solo al país, sino también al rugby del Interior en la escena mundial.
Otra faceta lejos de la ovalada
Más allá de su recorrido deportivo, Garretón también se destacó por su desarrollo profesional fuera de las canchas. Médico neurocirujano, supo construir una carrera ligada a la salud y al compromiso social, manteniendo siempre un fuerte vínculo con el rugby y con su provincia, valores que la URT busca destacar con este reconocimiento.
La ceremonia de este jueves será, así, un punto de encuentro para celebrar una trayectoria integral: la del jugador, el líder y la persona. Con la entrega del CAP, la URT rendirá homenaje a uno de los nombres que ayudó a construir la identidad del rugby provincial y a abrir caminos para las generaciones que vinieron después.