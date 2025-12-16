La URT despide el año a lo grande: el ex Puma Pablo Garretón será distinguido con el CAP

Tras las palabras de bienvenida de las autoridades de la URT, encabezadas por su presidente, se dará paso a la entrega de distinciones y reconocimientos especiales, en una noche pensada para poner en valor la trayectoria, el compromiso y los valores que dejaron una marca en el rugby local. Como ocurre cada año, también habrá un espacio para el recuerdo y el reconocimiento a quienes ya no están, en un momento cargado de emoción.