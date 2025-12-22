Sorpresa en Racing: Luciano Vietto no seguirá en el club y apuntó contra Gustavo Costas y la dirigencia

Racing comenzó a mover el tablero de 2026 con una decisión que golpeó fuerte en el plantel y en los hinchas. Luciano Vietto no continuará en la "Academia". El propio futbolista recibió la noticia por parte del director deportivo, Sebastián Saja, quien le comunicó que el club no le renovará el contrato, que vence a fin de mes.
Así se cerró el segundo ciclo del cordobés en Avellaneda, apenas un año después de su retorno desde Arabia Saudita, con el sueño de concluir su carrera en la institución donde se formó. Vietto, de 32 años, quedó en libertad de acción y ya escucha ofertas desde el exterior, aunque por ahora no hay nada definido.
Desde hace semanas, el delantero percibía la falta de señales sobre su continuidad. Ni él ni su representante habían recibido una propuesta formal, pese a que en su regreso había generado expectativa por su pasado en Inferiores y por su vínculo con el club.
Su rendimiento fue de mayor a menor. Entre lesiones y falta de ritmo, disputó solo ocho partidos en el Torneo Clausura 2025 (cuatro de titular) y marcó un gol. En total, desde su vuelta sumó 39 partidos, 22 desde el inicio, convirtió ocho tantos y celebró dos títulos: la Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.
La caída en la final ante Estudiantes por el Clausura quedó como su despedida oficial, ahí ingresó en el segundo tiempo y convirtió en la tanda de penales.
Un adiós con reproches
Tras conocerse la decisión, Vietto habló públicamente y dejó fuertes cuestionamientos a la dirigencia encabezada por Diego Milito y al entrenador Gustavo Costas. Aseguró que le comunicaron su salida “de un momento para otro” y remarcó que nunca recibió una propuesta para seguir, pese a que su intención era continuar y retirarse en Racing.
“Tenía la esperanza de que hubiera al menos un ofrecimiento, pero no ocurrió”, afirmó en declaraciones televisivas. Además, negó que hubiese rechazado una renovación por productividad o que se hubiese negado a bajar su salario, como trascendió desde la dirigencia.
Sobre su relación con Costas, admitió diferencias futbolísticas. “Somos polos opuestos. Su forma de vivir el fútbol no me ayudó”, expresó.
También habló de su estado físico, un punto clave en los análisis internos y explicó que las lesiones lo condicionaron, pero sostuvo que no tiene problemas crónicos.
La salida de Vietto se suma a las de Facundo Mura y Gabriel Arias, quienes tampoco continuarán en 2026. El defensor está cerca de Inter Miami y el arquero todavía no definió su futuro.
Mientras tanto, Racing publicó un mensaje de despedida dedicado al atacante a través de las redes oficiales, agradeciéndole su compromiso y deseándole éxito en lo que viene.
Con la continuidad de Costas confirmada para el próximo año, la dirigencia avanza con la reestructuración del plantel y otras decisiones podrían darse a conocer en las próximas semanas.
La historia de Vietto en Racing se cerró de manera abrupta, mezclando títulos, lesiones, expectativas y una salida que generó ruido en Avellaneda. Ahora, el jugador se prepara para iniciar una nueva etapa futbolística lejos de la Academia.