Racing acordó la renovación de Gustavo Costas y asegura continuidad para 2026

Racing Club y Gustavo Costas tienen prácticamente cerrada la continuidad del entrenador por un año más. El acuerdo ya está definido y sólo resta la firma para que se haga oficial en los próximos días, una decisión que confirma el respaldo dirigencial a un proyecto que dejó un balance positivo en la temporada 2025.
Puertas adentro, la conducción del club valoró el rendimiento del equipo a lo largo del año, más allá de no haber sumado múltiples títulos. Racing fue campeón de la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, terminó como subcampeón del Torneo Clausura y fue el conjunto argentino que más lejos llegó en la Copa Libertadores, quedando eliminado en semifinales ante Flamengo. Ese recorrido deportivo terminó de consolidar la decisión de sostener al DT.
Costas, ídolo de la institución, logró armar un equipo competitivo, con identidad y regularidad, que se mantuvo en la pelea en los frentes principales. Incluso la oferta de renovación llegó antes de finalizar el año futbolístico, como muestra del respaldo al trabajo del cuerpo técnico.
Con la continuidad asegurada, Racing empezará a diagramar la temporada 2026. La planificación incluye una pretemporada en Ciudad del Este y el objetivo de volver a pelear por títulos, tanto en el plano local como internacional.
En paralelo, el mercado ya empieza a moverse. Facundo Mura decidió no renovar su contrato y continuará su carrera en el Inter Miami, mientras que Gabriel Arias también finaliza su vínculo y analiza propuestas, con Argentinos Juniors entre los clubes interesados. La situación de Luciano Vietto todavía no está definida: afectado por reiteradas lesiones y con poco rodaje en el último semestre, su contrato vence y todavía no hubo contactos formales para una renovación.
Respecto al plantel, se confirmaron regresos de jugadores a préstamo. Matías Tagliamonte volverá tras una buena temporada en Unión y será considerado como alternativa para el arco, mientras que Johan Carbonero regresará desde el Inter de Brasil, que decidió no ejecutar la opción de compra. El extremo es bien considerado por el cuerpo técnico y podría tener un rol importante en el nuevo ciclo. También resta definir el futuro de Baltazar Rodríguez, cuyo pase interesa al Inter Miami, aunque debe regresar a Avellaneda.
Tras el subcampeonato, el plantel iniciará el período de vacaciones y volverá a los entrenamientos a comienzos de enero, ya con Costas confirmado al frente del proyecto y con la mira puesta en un 2026 que genera expectativa en Avellaneda.