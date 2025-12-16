Racing acordó la renovación de Gustavo Costas y asegura continuidad para 2026

En paralelo, el mercado ya empieza a moverse. Facundo Mura decidió no renovar su contrato y continuará su carrera en el Inter Miami, mientras que Gabriel Arias también finaliza su vínculo y analiza propuestas, con Argentinos Juniors entre los clubes interesados. La situación de Luciano Vietto todavía no está definida: afectado por reiteradas lesiones y con poco rodaje en el último semestre, su contrato vence y todavía no hubo contactos formales para una renovación.