Atención, conductores: quedó inhabilitada una ruta del este tucumano tras las intensas lluvias

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron un corte total del tránsito en la ruta nacional 34, en el tramo comprendido entre Gobernador Piedrabuena y Gobernador Garmendia, según informaron desde Defensa Civil de la Provincia y Vialidad Nacional.
El impedimento para circular se debe a la acumulación de agua sobre la calzada, que afecta el sector ubicado entre los kilómetros 870 y 873, dejando la ruta completamente intransitable. Desde el organismo provincial advirtieron que los vehículos livianos no pueden transitar, mientras que se recomienda extrema precaución para el desplazamiento de vehículos pesados en zonas aledañas.
Personal y maquinaria de Vialidad Nacional, pertenecientes al Campamento 7 de Abril, trabajan en el lugar con el objetivo de restituir la circulación lo antes posible. No obstante, las autoridades señalaron que la duración del corte dependerá de la mejora de las condiciones climáticas y del tiempo que demanden las tareas de drenaje y reparación.
En paralelo, en la localidad de Gobernador Garmendia se registraron caminos anegados como consecuencia del temporal. La Comuna local se encuentra realizando un relevamiento de familias afectadas, principalmente por daños materiales, y coordinando acciones de asistencia junto a los organismos provinciales.
Desde Defensa Civil reiteraron el pedido a la población de evitar circular por la zona, mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.