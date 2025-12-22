Enrique Romero cargó contra el área de Tránsito por la falta de controles en los festejos de egresados: “La prevención sin multas no sirve”

El ex subsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, cuestionó el accionar del área de Movilidad municipal frente a los festejos de egresados que se repiten en distintos puntos de la ciudad y advirtió sobre los riesgos que implican para la seguridad vial y el orden público.
En una charla con LA GACETA, Romero sostuvo que durante estas celebraciones se registran múltiples infracciones que no reciben sanción alguna. “Todas las camionetas y vehículos circulan con el baúl abierto, con chicos sentados en la caja, con las piernas colgando, infringiendo claramente las normas de tránsito, y sin embargo Tránsito no hace absolutamente nada”, afirmó.
En ese sentido, apuntó directamente contra la actual gestión del área. “En esta época se habla de prevención, pero prevención sin multas no sirve. Los inspectores circulan sin talonarios de actas de infracción, le dicen al conductor que está mal estacionado y lo dejan seguir. Literalmente, el tránsito ha sido liberado”, señaló.
El ex funcionario aclaró que no se trata de estar en contra de los festejos, sino de hacer cumplir la ley. “No estamos en contra de la alegría de que se hayan recibido, pero se supone que son personas con un nivel educacional superior y hacen cosas que no deberían hacer: ensucian la ciudad, generan contaminación sonora con equipos de música, molestan a vecinos y a personas internadas en sanatorios”, remarcó.
Romero recordó que durante su gestión estas situaciones también existían, pero se actuaba de otra manera. “Nosotros deteníamos los vehículos, hacíamos bajar a los chicos y labrábamos las actas correspondientes. No con la intensidad que se ve hoy, donde hay doble fila permanente y obstrucción total del tránsito”, comparó.
Además, alertó sobre los riesgos físicos que implica viajar en la caja de camionetas. “Ya hubo siniestros en otras ciudades con consecuencias gravísimas. Personas que perdieron las piernas por ir sentadas con las piernas colgando. Van parados, bailando, saltando. ¿Qué pasa si uno se cae?”, planteó.
El ex subsecretario insistió en que la prevención implica anticiparse a la tragedia. “Prevenir es ver antes lo que puede llegar a ocurrir. Si un inspector detiene la camioneta y hace bajar a los chicos, incluso puede advertir sin multar, pero tiene que actuar”, explicó.
Romero también reclamó una mayor intervención policial y vinculó los festejos con problemas de desorden público. “Ensucian plazas, paredes de hospitales, hacen grafitis. Festejar está bien, pero no de este modo. Podría ser mucho más ordenado”, sostuvo.
Finalmente, amplió la crítica al funcionamiento general del tránsito en la capital, mencionó las altas cifras de siniestralidad vial y volvió a insistir en la falta de educación vial. “Hace años que reclamo que se enseñe educación y prevención vial desde el nivel inicial, como marca la ley. Si eso se cumpliera, tendríamos otro diagnóstico del tránsito en Tucumán”, concluyó.