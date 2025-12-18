Secciones
El llamativo posteo de Lionel Messi al cumplirse tres años de la final del Mundial de Qatar 2022

El capitán de la selección argentina publicó la imagen levantando la Copa del Mundo y escribió: “Tres años de las tres estrellas”.

Hace 3 Hs

Lionel Messi volvió a movilizar a los hinchas argentinos con un homenaje simple y poderoso: el capitán de la selección argentina compartió en Instagram la foto que lo muestra levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022, acompañada por el mensaje “tres años de las tres estrellas”.

Aquel instante es ya una postal eterna del deporte argentino y cada aniversario renueva la emoción colectiva. Por su parte, varios integrantes de la Selección publicaron mensajes alusivos.

Leandro Paredes escribió: “¡Somos campeones del mundo! Hace 3 años y para toda la vida”. Otros eligieron símbolos: Enzo Fernández compartió un corazón azul.

Los mensajes de otros jugadores

Paulo Dybala publicó la Copa; Dibu Martínez, su atajada legendaria a Kolo Muani; Alexis Mac Allister mostró la jugada del gol; y Lautaro Martínez, una imagen celebrando con su familia.

La selección campeona volvió a unirse, esta vez desde las redes, para recordar la gesta que marcó a una generación.

