Andino, la joya mendocina que empieza a sonar cada vez más fuerte en Núñez

River Plate no se detiene en su reconstrucción de plantel de cara a la próxima temporada y el nombre de Santino Andino se ha posicionado como uno de los objetivos más tentadores del mercado argentino. El joven extremo de 20 años, cuya proyección internacional ya había quedado en evidencia tras su participación en el Mundial Sub-20 con la selección argentina, está en la carpeta de Marcelo Gallardo y en el radar de los dirigentes millonarios.
Desde Núñez aseguran que el interés no es mera especulación: por pedido del cuerpo técnico, River ya piensa en hacer una oferta formal en enero para llevar a Andino al Monumental, aunque aún restan definir detalles con Godoy Cruz y el contrato del jugador. El plan millonario contempla incluso un préstamo con opción de compra, un modelo que el club ha utilizado en varias operaciones recientes para equilibrar costos y riesgos.
En Mendoza, la dirigencia del Tomba asume que el contexto obliga a vender a su joya: el descenso y la necesidad de ordenar las finanzas del club hacen difícil retener a un futbolista joven y con un marcado interés de clubes grandes. A pesar de que en el pasado se rechazó una oferta europea por una cifra cercana a 7,5 millones de euros, ahora el escenario económico y competitivo es otro, lo que podría facilitar el camino para que River negocie su llegada.
Por su parte, el propio Andino ha sido prudente ante los rumores. Consultado por La página Millonaria sobre su futuro, admitió que “no hablé con Gallardo, ni con River, ni con ningún club”, aunque reconoció que muchas voces en Godoy Cruz ya le preguntan si debería irse o quedarse, y sostuvo que “me gustaría quedarme, pero son etapas y ahora solo queda esperar”.
Así, el extremo mendocino parece encaminado a dar un salto de nivel en su carrera. Para River, su incorporación no solo representaría una apuesta por juventud y proyección, sino también una pieza con potencial para reforzar un ataque que busca variantes y frescura de cara a los objetivos deportivos de 2026.