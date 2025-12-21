Andino, la joya mendocina que empieza a sonar cada vez más fuerte en Núñez

En Mendoza, la dirigencia del Tomba asume que el contexto obliga a vender a su joya: el descenso y la necesidad de ordenar las finanzas del club hacen difícil retener a un futbolista joven y con un marcado interés de clubes grandes. A pesar de que en el pasado se rechazó una oferta europea por una cifra cercana a 7,5 millones de euros, ahora el escenario económico y competitivo es otro, lo que podría facilitar el camino para que River negocie su llegada.