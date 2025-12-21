Borja no vestirá la camiseta de Boca: Se va a Cruz Azul y punto final a la novela del mercado

Durante varios días, el colombiano fue vinculado con Boca Juniors, alimentando el morbo de un posible traspaso directo entre los dos gigantes del fútbol argentino, algo inusual y altamente tensionante dentro de la rivalidad histórica entre ambas instituciones. Desde el entorno del jugador también indicaron que “uno no puede cerrar puertas” ante la posibilidad de vestir la camiseta xeneize, lo que potenció las especulaciones.