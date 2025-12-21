Secciones
Borja no vestirá la camiseta de Boca: Se va a Cruz Azul y punto final a la novela del mercado

Después de semanas de rumores y especulaciones en el fútbol argentino, Miguel Ángel Borja descartó un posible pase a Boca Juniors para convertirse en refuerzo del Cruz Azul mexicano, sellando así su salida de River Plate y cerrando uno de las novelas del mercado de pases 2026.

Miguel Ángel Borja, ex delantero de River y figura central en este mercado de pases. | Foto: @riverplate Miguel Ángel Borja, ex delantero de River y figura central en este mercado de pases. | Foto: @riverplate
La situación comenzó a tomar notoriedad después de Miguel Ángel Borja se quedara con el pase en su poder al finalizar su contrato con River Plate, club en el que jugó desde mediados de 2022 y con el que marcó 62 goles en 159 partidos oficiales. 

Durante varios días, el colombiano fue vinculado con Boca Juniors, alimentando el morbo de un posible traspaso directo entre los dos gigantes del fútbol argentino, algo inusual y altamente tensionante dentro de la rivalidad histórica entre ambas instituciones. Desde el entorno del jugador también indicaron que “uno no puede cerrar puertas” ante la posibilidad de vestir la camiseta xeneize, lo que potenció las especulaciones. 

“Dámelo siempre, solo para que se enojen”: Daniel Osvaldo apoyó la llegada de Borja a Boca

Sin embargo, lo que parecía una chance latente para Boca terminó desvaneciéndose: Borja optó por jugar en Cruz Azul, que le ofreció condiciones económicas más atractivas, y firmará con la “Máquina Cementera” para las próximas dos temporadas en la Liga MX a partir de enero de 2026. 

Este desenlace también marca el final de un ciclo en River Plate, donde el colombiano fue una pieza importante en el ataque por varios años, a pesar de que sus últimos meses estuvieron lejos de las expectativas y su relación con la hinchada terminó enfriándose. 

Mientras tanto, Boca, que durante esta ventana de pases buscaba reforzar su delantera de cara a la próxima temporada y a la Copa Libertadores, ya analiza otras opciones para cubrir ese vacío, con el mercado en pleno movimiento.



