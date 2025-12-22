Recuerdos fotográficos: 1968. El no revelado truco de levitación del parapsicólogo González Quevedo

Esas imágenes se habían difundido masivamente ese año, dada la fama del jesuita parapsicólogo, que dio mucho que hablar en los años 60 y 70, tal como se comentó en los Recuerdos Fotográficos del pasado sábado 20/12. González Quevedo vino a dar ciclos ese año y en 1971, invitado por el Instituto Tucumano de Cultura Hispánica. En la primera ocasión fue tan masiva la concurrencia que hubo que pasar los cursillos del teatro Alberdi al Club Estudiantes, como se ve en la foto pequeña. “Puede aprovecharse al curandero, asegura el R.P. González Quevedo”, se tituló la entrevista que le hizo LA GACETA el 9 de septiembre de 1968, en la que se anunciaba el curso.