Recuerdos fotográficos: 1968. El no revelado truco de levitación del parapsicólogo González Quevedo

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

El 10 de octubre de 1968 la revista Gente había publicado las fotos del espectáculo de levitación que el sacerdote jesuita P. Oscar González Quevedo había realizado meses antes ante 3.000 alumnos de la Universidad de Río de Janeiro, en el que levantó en el aire a una niña de 9 años y pasó por el cuerpo un aro para demostrar, como los magos, que no había habido truco. “Sin embargo, el truco no estaba en el aro, sino en mí”, dijo en la nota de la revista.

Esas imágenes se habían difundido masivamente ese año, dada la fama del jesuita parapsicólogo, que dio mucho que hablar en los años 60 y 70, tal como se comentó en los Recuerdos Fotográficos del pasado sábado 20/12. González Quevedo vino a dar ciclos ese año y en 1971, invitado por el Instituto Tucumano de Cultura Hispánica. En la primera ocasión fue tan masiva la concurrencia que hubo que pasar los cursillos del teatro Alberdi al Club Estudiantes, como se ve en la foto pequeña. “Puede aprovecharse al curandero, asegura el R.P. González Quevedo”, se tituló la entrevista que le hizo LA GACETA el 9 de septiembre de 1968, en la que se anunciaba el curso.

-¿Usted tiene cualidades parapsicológicas?

-Todos tenemos esas facultades en mayor o menor medida. Lo que no todos tenemos es la manifestación frecuente de esas facultades. Quienes las tienen son los llamados “dotados”, o sea los que el pueblo llama medium.

-¿Usted es un “dotado”?

-No. Sólo tengo -como todo el mundo- algunas facultades del inconsciente.

-Pero en LA GACETA se ha publicado una foto suya levantando a una niña del suelo.

-El fenómeno de levitación -que de eso se trata- es un hecho real posible, pero muchas veces sólo se trata de un fraude. Para demostrar a mis alumnos que muchas veces es sólo un truco, yo mismo realicé uno ante ellos. Se trataba de un truco, que sin embargo mis alumnos no descubrieron. Esa es la foto que ustedes publicaron. Repito que no soy un “dotado” pese a que tengo algunas manifestaciones de facultades inconscientes.

