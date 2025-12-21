Boca espera por Hinestroza pero tiene duro competidor: el Santos de Neymar se sumó a la carrera por el colombiano

En un mercado de pases por ahora calmo, Juan Román Riquelme y el resto de la dirigencia apuntan a cerrar el fichaje de Marino Hinestroza. El delantero está cerca de Boca Juniors, pero los números aún no se cierran, pese a que hay un emisario del club argentino en estos momentos en Colombia intentando finiquitar el traspaso.
El colombiano ya tomó la decisión de dejar Atlético Nacional luego de la consagración en la Copa Colombia. "Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido", se despidió vía redes sociales.
En ese contexto, apareció el interés de Santos, que se salvó del descenso en las últimas fechas en el Brasileirão y terminó ingresando a la Copa Sudamericana. La directiva del club paulista quiere apostar fuerte para rodear bien a Neymar, que ya tiene casi asegurada su continuidad.
Boca tendrá que apurarse si quiere abrochar su primera incorporación. La operación rondaría los 5 millones de dólares. El atacante de 23 años convirtió 11 goles y dio 14 asistencias en 84 partidos en Atlético Nacional, donde ganó Liga, Copa y Supercopa, y también tuvo pasos por el fútbol mexicano (campeón con Pachuca) y por la MLS. Además, este año debutó en su selección en el duelo de eliminatorias ante Perú, en junio, y también ingresó en septiembre frente a Bolivia.