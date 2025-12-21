Boca espera por Hinestroza pero tiene duro competidor: el Santos de Neymar se sumó a la carrera por el colombiano

Boca tendrá que apurarse si quiere abrochar su primera incorporación. La operación rondaría los 5 millones de dólares. El atacante de 23 años convirtió 11 goles y dio 14 asistencias en 84 partidos en Atlético Nacional, donde ganó Liga, Copa y Supercopa, y también tuvo pasos por el fútbol mexicano (campeón con Pachuca) y por la MLS. Además, este año debutó en su selección en el duelo de eliminatorias ante Perú, en junio, y también ingresó en septiembre frente a Bolivia.