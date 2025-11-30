Secciones
DeportesFútbol

Domingo argentino en Europa: el show de "Dibu" Martínez, el doblete de Lautaro Martínez y la ausencia que sorprendió en Real Madrid

Una jornada marcada por actuaciones decisivas en Inglaterra e Italia y por la expectativa en España, donde el juvenil del "Merengue" volvió a aparecer en la convocatoria pero todavía espera recuperar ritmo competitivo.

PROTAGONISTAS. Emiliano Martínez y Lautaro Martínez tuvieron otra jornada decisiva en Europa, donde el arquero sostuvo a Aston Villa y el delantero brilló con un doblete para Inter. PROTAGONISTAS. Emiliano Martínez y Lautaro Martínez tuvieron otra jornada decisiva en Europa, donde el arquero sostuvo a Aston Villa y el delantero brilló con un doblete para Inter.
30 Noviembre 2025

El fútbol europeo volvió a teñirse de celeste y blanco en un domingo cargado de protagonismo argentino. Mientras Emiliano Martínez sostuvo a Aston Villa con dos atajadas que recorrieron el mundo, Lautaro Martínez volvió a encender al Inter con un doblete clave en la Serie A. Desde España, en cambio, la atención estuvo puesta en Franco Mastantuono, que regresó a una convocatoria del Real Madrid pero volvió a quedar fuera del once inicial.

En Inglaterra, "Dibu" fue otra vez sinónimo de confianza. Aston Villa venció 1-0 a Wolverhampton y, aunque el gol de Boubacar Kamara resolvió el marcador, la victoria se explica sobre todo en las manos del arquero de la Selección. Primero desvió un cabezazo de Yerson Mosquera que terminó pegando en el travesaño y, aun cayendo, alcanzó a tocar el rebote para evitar el empate. Después, ya en el segundo tiempo, reaccionó con una velocidad asombrosa ante un remate fuerte de Jean-Ricner Bellegarde. El equipo de Unai Emery se mantiene en puestos de Champions y el momento del marplatense es cada vez más sólido ya que en los últimos siete partidos mantuvo la valla invicta en cuatro.

En Italia, el que volvió a brillar fue Lautaro Martínez. El Inter necesitaba ganar para no perderle pisada al Milan y el capitán respondió con un doblete en la visita a Pisa. Primero un derechazo desde la medialuna y luego una definición de manual, llegando al segundo palo para empujar un buscapié. Con esos dos tantos, llegó a 6 goles en 13 fechas de la Serie A, suma otros cuatro en la Champions y se acerca a los números históricos del club. Con 163 gritos en total, quedó a ocho conquistas de Roberto Boninsegna, el tercer máximo goleador de la institución.

La jornada también dejó expectativa del lado de España. Girona y Real Madrid se cruzaron en Montilivi y parte de la atención estaba puesta en Franco Mastantuono, que volvió a aparecer en una lista de convocados después de ausentarse por una pubalgia. Xabi Alonso decidió que el juvenil no arrancara como titular, una decisión lógica en medio de su regreso progresivo a la competencia. El volante ofensivo de 18 años ya suma 10 partidos oficiales y un gol con la camiseta del Merengue, y vuelve a estar en carrera para sumar minutos en las próximas semanas.

Con grandes actuaciones, goles y una promesa que vuelve a asomar, el domingo dejó otra muestra del peso argentino en las principales ligas del mundo.

Temas EspañaMadridItaliaReal MadridInglaterraSerie A de ItaliaFC Internazionale MilanoLiga Premier
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso
1

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
2

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
3

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración
4

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors
5

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino
6

Juventud, divino tesoro: qué lugar ocupan los votantes sub-30 en el mapa político argentino

Más Noticias
Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Messi va por su primer título de MLS: Inter Miami goleó 5-1 y quedó cerca de la consagración

Qué es el método de compras 54321: la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Qué es el método de compras "54321": la estrategia para no pagar de más en el supermercado

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

Jaldo, Jalil y el nuevo poder de los gobernadores: las claves del peronismo que se viene en el Congreso

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Estudiantes avanzó a semifinales y Boca visita hoy a Argentinos Juniors

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Las tendencias que marcarán la agenda de las empresas familiares en 2026

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El estilo bohemio, el favorito del verano

El estilo bohemio, el favorito del verano

Comentarios