Domingo argentino en Europa: el show de "Dibu" Martínez, el doblete de Lautaro Martínez y la ausencia que sorprendió en Real Madrid

El fútbol europeo volvió a teñirse de celeste y blanco en un domingo cargado de protagonismo argentino. Mientras Emiliano Martínez sostuvo a Aston Villa con dos atajadas que recorrieron el mundo, Lautaro Martínez volvió a encender al Inter con un doblete clave en la Serie A. Desde España, en cambio, la atención estuvo puesta en Franco Mastantuono, que regresó a una convocatoria del Real Madrid pero volvió a quedar fuera del once inicial.
En Inglaterra, "Dibu" fue otra vez sinónimo de confianza. Aston Villa venció 1-0 a Wolverhampton y, aunque el gol de Boubacar Kamara resolvió el marcador, la victoria se explica sobre todo en las manos del arquero de la Selección. Primero desvió un cabezazo de Yerson Mosquera que terminó pegando en el travesaño y, aun cayendo, alcanzó a tocar el rebote para evitar el empate. Después, ya en el segundo tiempo, reaccionó con una velocidad asombrosa ante un remate fuerte de Jean-Ricner Bellegarde. El equipo de Unai Emery se mantiene en puestos de Champions y el momento del marplatense es cada vez más sólido ya que en los últimos siete partidos mantuvo la valla invicta en cuatro.
En Italia, el que volvió a brillar fue Lautaro Martínez. El Inter necesitaba ganar para no perderle pisada al Milan y el capitán respondió con un doblete en la visita a Pisa. Primero un derechazo desde la medialuna y luego una definición de manual, llegando al segundo palo para empujar un buscapié. Con esos dos tantos, llegó a 6 goles en 13 fechas de la Serie A, suma otros cuatro en la Champions y se acerca a los números históricos del club. Con 163 gritos en total, quedó a ocho conquistas de Roberto Boninsegna, el tercer máximo goleador de la institución.
La jornada también dejó expectativa del lado de España. Girona y Real Madrid se cruzaron en Montilivi y parte de la atención estaba puesta en Franco Mastantuono, que volvió a aparecer en una lista de convocados después de ausentarse por una pubalgia. Xabi Alonso decidió que el juvenil no arrancara como titular, una decisión lógica en medio de su regreso progresivo a la competencia. El volante ofensivo de 18 años ya suma 10 partidos oficiales y un gol con la camiseta del Merengue, y vuelve a estar en carrera para sumar minutos en las próximas semanas.
Con grandes actuaciones, goles y una promesa que vuelve a asomar, el domingo dejó otra muestra del peso argentino en las principales ligas del mundo.