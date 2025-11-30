Domingo argentino en Europa: el show de "Dibu" Martínez, el doblete de Lautaro Martínez y la ausencia que sorprendió en Real Madrid

En Inglaterra, "Dibu" fue otra vez sinónimo de confianza. Aston Villa venció 1-0 a Wolverhampton y, aunque el gol de Boubacar Kamara resolvió el marcador, la victoria se explica sobre todo en las manos del arquero de la Selección. Primero desvió un cabezazo de Yerson Mosquera que terminó pegando en el travesaño y, aun cayendo, alcanzó a tocar el rebote para evitar el empate. Después, ya en el segundo tiempo, reaccionó con una velocidad asombrosa ante un remate fuerte de Jean-Ricner Bellegarde. El equipo de Unai Emery se mantiene en puestos de Champions y el momento del marplatense es cada vez más sólido ya que en los últimos siete partidos mantuvo la valla invicta en cuatro.