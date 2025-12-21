De Los Aguirre a la Primera: la historia del joven arquero que Hugo Colace sumó al plantel de Atlético

Alex Villa se ata los guantes cuando el sol todavía no termina de levantarse. El cuerpo acusa el cansancio, claro. Ya pasó la segunda semana de pretemporada y hubo tres días de doble turno. Sin embargo, cuando se para frente al arco, todo se acomoda. Mide 1,84, tiene 18 años y una serenidad impropia para su edad. Ataja bajo las órdenes de Carlos Barrionuevo (entrenador de arqueros) y cumple, sin atajos, la rutina diaria de la Primera de Atlético Tucumán. Para él, ese detalle no es menor; es el sueño que empezó a dibujarse cuando era chico, en Los Aguirre, a la vera de la ruta 157.