Cartas de lectores: poda de árboles
Hace 7 Hs

Por la presente, deseo expresar mi profunda preocupación por la forma en que se realizan las tareas de poda que se están llevando a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados bajo el tendido eléctrico en la Ruta 301 casi en la entrada de Lules. Lo que debería ser un mantenimiento preventivo presenta características de una mutilación severa, comprometiendo la salud de los árboles, la biodiversidad local y el patrimonio paisajístico de Lules y además realizado en una época que no corresponde. Como no conozco la legislación que regula estos hechos solicito una explicación técnica detallada que justifique por qué se han realizado intervenciones tan drásticas en lugar en vez de  una poda de formación o despeje respetuosa con la fisiología del árbol. Sería necesario conocer la capacitación técnica que posee la empresa que lo hace y si existe de potenciales daños ambientales o seguimiento de los árboles podados.  Sería bueno la intervención inmediata del Ersept para auditar si la empresa responsable del servicio eléctrico está cumpliendo con las normativas vigentes de poda urbana y seguridad, sin destruir nuestro capital natural. Entiendo que las podas son necesarias y provincias como Mendoza son ejemplo de cómo se armonizo el tendido eléctrico con la existencia de un arbolado urbano que es de admirar. Por mi formación entiendo que el arbolado es vital para regular la temperatura y la calidad del aire en nuestro municipio y mucho más en las condiciones climáticas a la que asistimos.

Juan A. González

San Juan 158 - Lules

