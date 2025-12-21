San Martín sigue dándole forma al nuevo plantel: ahora confirmó la continuidad de otro joven de la casa

Hace algunos meses, el destino nuevamente le jugó una mala pasada. La lesión en el empeine derecho que lo marginó de la recta final del campeonato, justo cuando venía sumando minutos. “Me llevó más tiempo de lo esperado, pero ya estoy bien, entrenándome con normalidad”, indica.



Mientras iba ganando desde lo físico, Monroy recibió un guiño del nuevo cuerpo técnico. Andrés Yllana levantó el pulgar para que continúe en el club y el acuerdo con la CD fue prácticamente instantáneo. Con 25 años, el centrocampista sabe que esta oportunidad podría ser la última; por eso ahora "Leo" apuesta a aprovechar la nueva pretemporada, a consolidarse de una buena vez en el primer equipo y a aportar su granito de arena en un "Santo" con un único objetivo: lograr ese ascenso que, desde hace varios años, le viene siendo esquivo.