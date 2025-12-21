El PRO fue a la Justicia para frenar la designación de auditores de la Auditoría General de la Nación

El bloque de diputados nacionales del PRO acudió a la Justicia para frenar la designación de los nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), al sostener que el mecanismo aprobado por la Cámara de Diputados vulnera normas constitucionales. A través de un recurso de amparo, la bancada opositora pidió dejar sin efecto el nombramiento al considerar que el procedimiento fue irregular desde su origen.