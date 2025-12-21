Adiós a las manchas y olores: el truco definitivo para limpiar el colchón y dejarlo como nuevo

Para lograr una limpieza más profunda, se utiliza un cepillo de cerdas suaves para frotar el polvo blanqueador de modo que penetre en las fibras textiles sin provocar daños en el tejido. Tras completar el tiempo de reposo necesario, se efectúa un segundo aspirado minucioso con el objetivo de retirar cualquier resto del químico natural. Al concluir esta etapa, la pieza recobra una apariencia fresca y una limpieza notable en toda su extensión.