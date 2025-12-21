Paso a paso: los métodos caseros más efectivos para limpiar sartenes quemadas

Limpiar una sartén quemada suele parecer una tarea complicada y, en algunos casos, casi imposible. Sin embargo, con los métodos adecuados es posible devolverle su aspecto original sin recurrir a productos costosos ni a químicos agresivos. La buena noticia es que muchos de los ingredientes necesarios suelen encontrarse en cualquier hogar, lo que convierte a estos trucos en soluciones prácticas, económicas y muy eficaces.