Patricia Sosa contó una impactante experiencia mística con su padre fallecido: “Estaba sentado al lado mío con su buzo violeta”

Patricia Sosa conmovió a la audiencia durante su reciente participación en el programa de Mirtha Legrand. En un ambiente de introspección, la artista detalló una experiencia mística ocurrida en la provincia de Córdoba tiempo después del fallecimiento de su padre. Este relato surgió a partir de una consulta directa de la conductora: “Decime, ¿es verdad que vos sacaste una foto y lo viste a tu papá en la fotografía?”.
La intérprete explicó que aquel suceso aconteció mientras acompañaba a su colega Lucía Galán en una búsqueda personal de consuelo espiritual. Aunque la compositora no planeaba inicialmente participar del proceso, el encuentro con un especialista llamado Rubén cambió sus planes. Según sus palabras: “A mí el señor, Rubén, que tiene un método especial, me preguntó si quería hablar con alguien. Yo no iba con esa intención, pero había fallecido mi papá hacía un año”.
Los métodos que uso Patricia Sosa para comunicarse con su padre fallecido
El facilitador del encuentro utilizó una técnica particular que involucraba la grabación de sonidos a través del agua para captar frecuencias externas. La vocalista describió que mediante este sistema: “El señor tiene un método que con el agua graba y uno escucha como una radio fuera de sintonía. Mi papá me decía cosas bonitas en diecinueve segundos”. El clima en la habitación se transformó rápidamente ante la intensidad de las energías presentes en el lugar.
La situación alcanzó su punto máximo cuando el ambiente se cargó de sensaciones físicas abrumadoras para los asistentes presentes. La artista recordó el instante en que descubrió la imagen: “Y ahí estaba mi padre al lado mío, vestido con el buzo violeta como si tuviera sesenta, sesenta y cinco años, con una sonrisa. Papá tenía fijación con el buzo violeta”. Aquella captura fotográfica permanece guardada en el dispositivo móvil de la protagonista como un testimonio personal de la vivencia.
Lo sobrenatural y la importancia del presente
A pesar de la contundencia del registro, Patricia Sosa mantiene una postura sumamente racional respecto a sus propias capacidades espirituales. La cantante enfatizó ante Mirtha Legrand que lo ocurrido responde a flujos energéticos y no a facultades mágicas propias de su persona. Al respecto, ella afirmó: “La tengo en el celular. Lo vi y sentí su presencia de manera muy clara. Pero yo no creo tener ningún poder, es energía”.
La intérprete de "Aprender a volar" suele recibir pedidos especiales de sus seguidores durante sus presentaciones musicales debido a estas historias. No obstante, ella prefiere marcar una distancia clara entre su rol como comunicadora y cualquier tipo de santidad otorgada por el público. Sobre esta responsabilidad comentó: “Es importante también ser cauteloso con esto, porque en los recitales se me acerca gente que no la está pasando bien y me pide una bendición. Yo se la doy, pero desde el ser humano que soy, no crean que puedo hacer algo sobrenatural”.