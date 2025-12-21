Patricia Sosa contó una impactante experiencia mística con su padre fallecido: “Estaba sentado al lado mío con su buzo violeta”

La intérprete de "Aprender a volar" suele recibir pedidos especiales de sus seguidores durante sus presentaciones musicales debido a estas historias. No obstante, ella prefiere marcar una distancia clara entre su rol como comunicadora y cualquier tipo de santidad otorgada por el público. Sobre esta responsabilidad comentó: “Es importante también ser cauteloso con esto, porque en los recitales se me acerca gente que no la está pasando bien y me pide una bendición. Yo se la doy, pero desde el ser humano que soy, no crean que puedo hacer algo sobrenatural”.