Cuánto cuesta comer y comprar en Punta del Este

Si estás pensando en viajar Uruguay, más precisamente a la seductora ciudad de Punta del Este, tenés que saber que comer afuera puede ser caro. Pero hay opciones para todos los bolsillos.
En zonas exclusivas como José Ignacio, una comida ronda entre U$S70 y 80 por persona, mientras que en restaurantes estándar una familia puede gastar entre U$S130 y U$S150 por cena. Las alternativas más económicas bajan el gasto a U$S20 o U$S25 por persona.
Para ahorrar, conviene pagar siempre con tarjeta: por ley se devuelve el IVA (hasta el 22%) y se pueden sumar descuentos bancarios.
Hacer compras en el súper es la mejor estrategia para reducir gastos: un changuito básico para varios días cuesta desde U$S100.
Algunos precios para tener en cuenta son: un litro de leche (U$S2,50), pan de molde (U$S4), huevos (docena U$S5), yerba por un kilo (U$S5). Un pote de queso untable grande se consigue por unos U$S5, mientras que un paquete de fideos o arroz, entre US$2 y U$S3,75. El aceite ronda los US$4,75 el litro y medio, el kilo de carne (nalga) ronda los U$S13,26.
Tomar una cerveza en la playa vale U$S5,88, una gaseosa grande U$S5,76, un agua mineral U$S1,88.
Ojo con las multas
Desde 2024, Uruguay cobra efectivamente las infracciones a vehículos extranjeros. Las multas por exceso de velocidad rondan los U$S440 y pueden acumularse hasta montos de U$S5.000 o U$S10.000. Si un conductor pasó por varios radares en la ruta (Colonia - Punta del Este) superando el límite, las multas se apilan rápidamente.
El decreto obliga a pagar todas las deudas antes de salir del país y, en casos extremos, habilita el secuestro del vehículo si supera cierto número de infracciones. La recomendación es respetar estrictamente los límites, prestar atención a los radares y consultar previamente si existen multas registradas antes de viajar.
Si tenés multas impagas, podrías tener serios problemas para ingresar en 2026.
Las autoridades de Maldonado han confirmado que si un vehículo es detenido en un control y registra más de 15 multas impagas, la policía puede incautar el auto de forma inmediata.
¿Cómo consultar si tenés deudas (Antes de viajar)? Ingresando a la web oficial del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).
Beneficios vigentes para turistas en 2026
Uruguay mantiene incentivos clave para extranjeros. En hoteles, no se paga el IVA si la reserva se hace de forma directa con el hotel (registrado en el Ministerio de Turismo). En gastronomía, se devuelve el IVA pagando con tarjetas. La devolución de los puntos de IVA (hasta el 22% según el comercio) es en restaurantes, bares y confiterías. Condición clave: tenés que pagar con tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior (como las argentinas). El descuento suele ser automático y aparece en el billete o en el resumen de la tarjeta.
También hay reintegros en alquiler de autos, comisiones inmobiliarias y descuentos en combustible cerca de la frontera (descuento del 24% en naftas en estaciones de servicio ubicadas a menos de 20 kilómetros de los pasos fronterizos, pagando con tarjeta). A esto se suma el régimen de Tax Free en compras nacionales (descuento de hasta el 14,4% en ropa, cuero, artesanías y alimentos/bebidas de producción nacional).
Se suman las promociones en pasajes fluviales. Para quienes viajan en auto, existe además el “Abono Extranjero”, que permite circular 15 días por todas las rutas pagando una tarifa fija de peajes.