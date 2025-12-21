Cuánto cuesta comer y comprar en Punta del Este

Beneficios vigentes para turistas en 2026

Uruguay mantiene incentivos clave para extranjeros. En hoteles, no se paga el IVA si la reserva se hace de forma directa con el hotel (registrado en el Ministerio de Turismo). En gastronomía, se devuelve el IVA pagando con tarjetas. La devolución de los puntos de IVA (hasta el 22% según el comercio) es en restaurantes, bares y confiterías. Condición clave: tenés que pagar con tarjetas de débito o crédito emitidas en el exterior (como las argentinas). El descuento suele ser automático y aparece en el billete o en el resumen de la tarjeta.