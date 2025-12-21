Viajar desde Tucumán a Uruguay en auto: rutas, costos y requisitos clave

Natacha Alonso, que desde hace años hace el trayecto hacia al país charrúa, asegura que la clave está en elegir bien la ruta y el momento del cruce. “El recorrido más cómodo en auto desde Tucumán es ir por la ruta 34, atravesar Santiago del Estero hasta Santa Fe, seguir hacia Paraná, Crespo y Gualeguaychú. Yo hago noche en Crespo porque dormir del lado argentino es más barato. Luego, cruzo a Uruguay por Fray Bentos a través del Puente Internacional General San Martín. Desde allí tomo la ruta 2 y luego la ruta 1 hasta Montevideo, y desde la capital voy hacia la playa que elija”, explicó.