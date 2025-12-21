Viajar desde Tucumán a Uruguay en auto: rutas, costos y requisitos clave

Viajar en auto desde Tucumán hacia las playas de Uruguay exige paciencia, un cálculo minucioso de gastos y conocer los requisitos y documentos necesarios para cruzar sin contratiempos.
Natacha Alonso, que desde hace años hace el trayecto hacia al país charrúa, asegura que la clave está en elegir bien la ruta y el momento del cruce. “El recorrido más cómodo en auto desde Tucumán es ir por la ruta 34, atravesar Santiago del Estero hasta Santa Fe, seguir hacia Paraná, Crespo y Gualeguaychú. Yo hago noche en Crespo porque dormir del lado argentino es más barato. Luego, cruzo a Uruguay por Fray Bentos a través del Puente Internacional General San Martín. Desde allí tomo la ruta 2 y luego la ruta 1 hasta Montevideo, y desde la capital voy hacia la playa que elija”, explicó.
Desde Montevideo hasta Punta del Este se circula por la Ruta Interbalnearia, una de las más transitadas en verano. En total, el trayecto desde Tucumán hasta ese balneario es de aproximadamente 1.548 kilómetros, mientras que hasta La Paloma se extiende a unos 1.641 kilómetros.
Quienes ya hicieron el recorrido destacan que las rutas uruguayas están en muy buen estado, aunque advierten sobre dos cuestiones clave: los peajes y los controles de velocidad. “Los peajes son bastante caros para nosotros y hay que tener mucho cuidado con los radares. Están bien señalizados, hay muchos y las multas por exceso de velocidad son altísimas”, advirtió Alonso.
El momento del cruce también influye en la experiencia. La recomendación es salir muy temprano por la mañana y evitar los cambios de quincena, cuando se concentra el mayor flujo de turistas. Otro punto a tener en cuenta es el sistema de telepeaje, muy utilizado en Uruguay.
El telepeaje es un chip que se coloca en el vehículo y permite pasar por los peajes sin detenerse. Se puede cargar crédito en el primer peaje que se cruza y resulta práctico para quienes planean moverse por varias rutas del país. Para más información, se puede consultar el sitio oficial del sistema (www.telepeaje.com.uy).
Qué documentación tenés que tener para viajar a Uruguay
Para ingresar a Uruguay en auto, los controles migratorios exigen documentación personal vigente. Se puede presentar el DNI argentino o el pasaporte. En el caso de viajar con menores de edad, es obligatorio acreditar el vínculo familiar mediante partida de nacimiento, libreta de familia o DNI del menor donde figuren los padres. Si el niño o adolescente viaja con un solo progenitor, se debe contar con la autorización del padre o madre ausente.
En cuanto a los papeles del vehículo, Uruguay es estricto. Es indispensable demostrar que el conductor está habilitado para manejar y que el auto cuenta con cobertura válida en ambos países. Los documentos exigidos son: tarjeta verde si el conductor es el titular del vehículo o tarjeta azul si se trata de un autorizado, seguro Mercosur con cobertura en Argentina y Uruguay, licencia de conducir vigente y cristales grabados con la patente.
El cruce por el Puente Internacional General San Martín tiene un peaje que ronda entre U$S10 y U$S12, según el tipo de vehículo. A ese gasto hay que sumar el combustible, teniendo en cuenta que en Uruguay suele ser más caro que en Argentina. Por eso, según Alonso, ella elige el trayecto que tiene más kilómetros del lado argentino.