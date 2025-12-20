Fin de una era: Daniel Grinbank aseguró que los Rolling Stones no volverán a salir de gira

El empresario cultural Daniel Grinbank, conocido por haber traído a los Rolling Stones a la Argentina en múltiples ocasiones, confirmó en las últimas horas que la legendaria banda británica ya no realizará nuevas giras mundiales. En una entrevista con Urbana Play, el productor explicó que la decisión se vincula directamente con la cancelación de la gira prevista para 2026, afectada por los problemas de salud de Keith Richards, uno de los pilares del grupo.
Grinbank subrayó que, sin el famoso guitarrista en condiciones de afrontar la exigencia física de un tour internacional, no es viable que la banda regrese a recorrer escenarios alrededor del mundo. "Sin Richard no hay Stones", sentenció. La declaración marca un punto de inflexión para una de las agrupaciones más icónicas de la historia del rock y pone fin a las expectativas de una posible visita futura a Argentina.
"Ya confirmaron que no pueden salir de Europa. La artrosis que tiene Richard es algo de un proceso degenerativo que no se vuelve para atrás. "Ellos nunca dicen nunca pero lo que pueda ocurrir es imprevisible. No me imagino a Jagger saliendo de gira sin sus compañeros", cerró.
¿Qué dijo Keith Richards sobre su artrosis?
Los Rolling Stones debieron cancelar una extensa gira que tenían previsto realizar por Reino Unido y varios países de Europa durante 2026. Fuentes cercanas a la banda británica indicaron que el pedido para suspender el tour provino directamente del guitarrista Keith Richards, quien cumplirá 82 años esta semana.
Aunque la gira de cuatro meses por grandes estadios no había sido confirmada oficialmente, Richards informó al grupo que no se sentía en condiciones de asumir el "desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio". El músico citó como principal argumento la artritis que padece desde hace tiempo, lo que le impediría mantener el despliegue de energía que requiere un proyecto similar a su exitosa gira de 2024, Hackney Diamonds.
La banda aún no emitió un comunicado oficial sobre la suspensión, aunque se espera que lo haga en las próximas horas. El mes pasado, Richards realizó una breve actuación de tres canciones en el Soho de Nueva York, donde "aparentó estar en forma". Sin embargo, el guitarrista diferenció claramente una aparición puntual de la exigencia física y mental de un tour masivo.
Richards había compartido previamente detalles sobre su condición. Hace dos años, explicó que padece una variante "benigna" de artritis en las manos que modificó su técnica, pero sin causarle dolor. "Creo que si realmente bajé un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad", comentó en esa oportunidad, añadiendo que la limitación le había abierto una nueva puerta creativa al obligarlo a encontrar "otra manera de hacerlo" en la guitarra.