El regalo de la presencia: manual para rescatarnos de la soledad digital

Y ante ese dolor, la tecnología nos ofrece un calmante rápido. Hoy, millones de personas usan apps como ChatGPT o Gemini en modo de conversación o especializadas en chatbot naturales como Character.aio Replika no por diversión, sino buscando consuelo. Pasan horas charlando con IAs que simulan empatía, que nunca se cansan, que nunca te juzgan. Hay nuevos estudios que midieron y tiran la siguiente data: hay personas dedicando más de 2 horas diarias netas a “psicologearse” con ChatGPT. Según el Digital Health Report 2025, el uso de chatbots como sustitutos de interacción social subió un 35% respecto al año anterior.