San Martín, en un mercado de pases sin pausa: vuelve un viejo conocido y se vienen más refuerzos

La llegada de Andrés Yllana al banco de San Martín activó una dinámica intensa y concreta dentro del club. Desde su arribo a la provincia, el nuevo entrenador puso en marcha una agenda cargada de reuniones, llamados telefónicos y evaluaciones permanentes, con un foco claro: acelerar definiciones y ordenar el plantel profesional sin perder tiempo. La premisa es simple y directa: conocer en profundidad a cada jugador, establecer roles y avanzar en decisiones que impacten de inmediato en la planificación de la temporada 2026.
En ese marco, Yllana comenzó con una serie de charlas individuales con futbolistas del plantel, encuentros que se repiten a diario y que forman parte de un diagnóstico exhaustivo. El DT trabaja de manera coordinada con el director deportivo, Facundo Pérez Castro, con quien mantiene reuniones constantes para cruzar información contractual, deportiva y física. En esas mesas de trabajo se analizan situaciones puntuales: contratos vigentes, vínculos próximos a vencer, futbolistas cedidos, cupos por posición y necesidades específicas del equipo.
Una de las cuestiones centrales de las últimas horas fue la situación de Franco García. Desde Santa Fe se había instalado con fuerza la versión de un acuerdo avanzado con Colón, lo que generó incertidumbre puertas adentro. Sin embargo, desde la dirigencia de San Martín salieron a desmentir esa posibilidad. El vicepresidente Rafael Ponce de León explicó públicamente que el jugador manifestó su deseo de continuar en el club y que no existe, hasta el momento, un acuerdo cerrado con otra institución.
El caso García tiene además un componente administrativo clave. El extremo se encuentra resolviendo su salida de Cobresal, club chileno con el que mantiene un conflicto por falta de pago de salarios, situación que fue elevada ante la FIFA. Para avanzar en ese proceso, el futbolista viajó a Córdoba, donde deberá presentarse en el consulado de Chile para completar los trámites correspondientes. Una vez finalizada esa gestión, regresará a la provincia y firmará el contrato que lo seguirá vinculando a San Martín. Si los tiempos administrativos se cumplen según lo previsto, la firma podría concretarse este mismo lunes, permitiendo que “Wachi” García se incorpore formalmente al proyecto de Yllana.
Otra novedad relevante es la continuidad de Matías García. En las últimas horas, el representante del mediocampista se comunicó con la CD y expresó el deseo del jugador de seguir en el club.
Tras ese contacto, se acordó que el ex Güemes se reincorporará el viernes 26, fecha establecida para el regreso a los entrenamientos del plantel profesional. Cabe recordar que el grupo será licenciado por las fiestas y retomará la actividad ese día, cuando comenzará la fase más exigente del inicio de la pretemporada, con trabajos físicos intensos y evaluaciones médicas.
En cuanto al mercado de pases, una de las confirmaciones es el regreso de Lucas Diarte. El lateral izquierdo ya se encuentra en la provincia y en las próximas horas firmará su contrato para iniciar su tercer ciclo en San Martín.
Diarte había dejado el club en enero de este año, con un mensaje de despedida publicado en sus redes sociales, y luego continuó su carrera en San Martín de San Juan, donde disputó la Liga Profesional. En su segundo ciclo con el “Santo”, el lateral izquierdo jugó 19 partidos y aportó tres asistencias. En total, entre sus dos etapas en el club, suma 117 encuentros oficiales, con seis goles y 12 asistencias, estadísticas que fueron clave para que el cuerpo técnico de Yllana avalara su regreso, en un contexto marcado además por la salida de Hernán Zuliani y la necesidad de cubrir ese lugar en la defensa.
Además de estas situaciones, desde la dirigencia confirmaron que el movimiento no se detiene. “Ya tenemos abrochados cuatro refuerzos nuevos; en las próximas horas se darían las firmas y se integrarían al plantel profesional”, aseguró una fuente cercana a la CD.
Las incorporaciones responden a pedidos específicos del entrenador, que busca reforzar sectores puntuales del campo en función del esquema y la idea de juego que pretende implementar.
Lo que se avecina
En paralelo, Yllana también avanzó con definiciones sobre futbolistas que no serán tenidos en cuenta, renovaciones contractuales y continuidades estratégicas.
Cada decisión se toma tras el análisis conjunto entre el cuerpo técnico y la dirigencia, con el objetivo de reducir la incertidumbre y brindar claridad al plantel. Las reuniones individuales continuarán en los próximos días, con la intención de que todos los jugadores conozcan su situación antes del inicio formal de la pretemporada.
Con este panorama, San Martín transita jornadas de trabajo intenso, con datos concretos y decisiones en marcha. Entre resoluciones contractuales, incorporaciones, regresos y definiciones internas, el nuevo ciclo comenzó con ritmo sostenido y con una agenda cargada.