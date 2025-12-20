San Martín, en un mercado de pases sin pausa: vuelve un viejo conocido y se vienen más refuerzos

El caso García tiene además un componente administrativo clave. El extremo se encuentra resolviendo su salida de Cobresal, club chileno con el que mantiene un conflicto por falta de pago de salarios, situación que fue elevada ante la FIFA. Para avanzar en ese proceso, el futbolista viajó a Córdoba, donde deberá presentarse en el consulado de Chile para completar los trámites correspondientes. Una vez finalizada esa gestión, regresará a la provincia y firmará el contrato que lo seguirá vinculando a San Martín. Si los tiempos administrativos se cumplen según lo previsto, la firma podría concretarse este mismo lunes, permitiendo que “Wachi” García se incorpore formalmente al proyecto de Yllana.