Copa de África: cuándo comienza, dónde se juega y a quién enfrenta Argelia, rival mundialista de la selección argentina

Mañana, a las 16 de nuestro país, Marruecos pondrá primera en la Copa Africana de Naciones (CAN). El equipo de “Los Leones del Atlas” será local frente a la débil Comoras, y querrá empezar con el pie derecho, aunque no solo en lo futbolístico. Es que ser sede de este torneo será una suerte de prueba de cara al inmenso desafío que se le vendrá al país dentro de cuatro años, cuando sea anfitrión del Mundial 2030, junto a España y Portugal. Cuatro de los cinco estadios nuevos que tendrá para esa Copa del Mundo debutarán este mes en esta competencia.
Especial atención habrá que prestar a la performance que logren los seleccionados que clasificaron para jugar el Mundial 2026. De los nueve representantes que habrá en México, Canadá y Estados Unidos, siete serán parte de este campeonato (Ghana y Cabo Verde no clasificaron).
La lupa sobre Argelia
Para los argentinos lo principal será ver la actuación de Argelia, el rival de la “Scaloneta” en el debut mundialista. Los “Zorros del Desierto” tienen a todas sus estrellas disponibles y sus partidos serán una pista de lo que nuestra selección pueda esperar en el duelo del 16 de junio en Kansas City.
El equipo argelino comparte grupo en la CAN con Burkina Faso, Guinea Ecuatorial y Sudán. Con figuras como Riyad Mahrez -hoy en el fútbol árabe pero con muchos años en el Manchester City-, y Ramy Bensebaini, defensor del Borussia Dortmund, debería avanzar sin problemas.
En cuanto al resto de los mundialistas, Egipto y Sudáfrica compartirán zona, Túnez tendrá en la suya a Nigeria, Costa de Marfil a Camerún, y Senegal a RD Congo, que todavía tiene chances de clasificar (debe jugar el repechaje intercontinental en marzo).
Formato, historia y favoritos
La cita será desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero. Participan 24 selecciones, en nueve sedes. Se dividen en seis grupos de cuatro, y pasan 16 a octavos de final, los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros.
Costa de Marfil es el campeón vigente y buscará su cuarta corona. El máximo ganador es Egipto, con siete, y le sigue Camerún, con cinco. Marruecos la ganó una sola vez, en el lejano 1976, y buscará un título que le sirva como envión para la Copa del Mundo, de la que fue la gran sorpresa en 2022 al llegar a semifinales.
Según casas de apuestas internacionales, después del dueño de casa, Senegal y Argelia son los que poseen más chances de quedarse con el campeonato. Más atrás vienen Egipto, el campeón defensor Costa de Marfil y Nigeria, a pesar de haberse quedado al margen de la Copa del Mundo.