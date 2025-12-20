Copa de África: cuándo comienza, dónde se juega y a quién enfrenta Argelia, rival mundialista de la selección argentina

Mañana, a las 16 de nuestro país, Marruecos pondrá primera en la Copa Africana de Naciones (CAN). El equipo de “Los Leones del Atlas” será local frente a la débil Comoras, y querrá empezar con el pie derecho, aunque no solo en lo futbolístico. Es que ser sede de este torneo será una suerte de prueba de cara al inmenso desafío que se le vendrá al país dentro de cuatro años, cuando sea anfitrión del Mundial 2030, junto a España y Portugal. Cuatro de los cinco estadios nuevos que tendrá para esa Copa del Mundo debutarán este mes en esta competencia.