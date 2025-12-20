Trabaja como barrendero e hizo historia: el boxeador Kevín Ramírez se coronó campeón del Grand Prix de la CMB

Kevin Ramírez hizo historia en Riad. El argentino venció por decisión unánime al croata Ahmed Krnjic y se convirtió en el primer campeón del Grand Prix del Consejo Mundial de Boxeo, una competencia innovadora que reunió a púgiles de distintos continentes. Las tarjetas fueron contundentes: 77-75, 78-74 y un dominio que confirmó la solidez del “mata gigantes”.