"Quería devolver un poco de todo el amor que recibí": Vicky Sauze, a corazón abierto tras cumplir su sueño en la provincia

“Vicky” no pudo —ni quiso— ocultar la emoción al hablar de su club. Vivir esta síntesis de su carrera en su propia casa hizo que la conversación cobrara un sentido único. Tanto la protagonista como este medio entendieron que no era la ocasión para repasar el brillo de sus medallas olímpicas o los títulos internacionales. Aunque esos logros son parte indeleble de su historia, el foco se posó inevitablemente en lo humano: su histórico regreso al “Verdinegro” hace unos meses, el balance de este ciclo en su tierra y los próximos objetivos de una carrera que sigue cargada de ambición, pero también de gratitud.