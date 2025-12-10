Secciones
Las Leonas debutaron con un gran triunfo en el Pro League en Santiago del Estero

Agustina Gorzelany marcó el único gol con el que el seleccionado argentino de hockey femenino le ganó 1 a 0 a Alemania.

10 Diciembre 2025

Siempre es importante arrancar ganando. Y eso sucedió con Las Leonas en la FIH Pro League 2025/2026. Con gol de Agustina Gorzelany, el seleccionado argentino de hockey femenino le ganó 1 a 0 en el debut a Alemania.

“Por suerte nos sacamos los nervios del debut. Arrancar con un triunfo es muy importante, aunque sabemos que no estuvimos tan precisas como nos hubiese gustado. Ahora tenemos que relajarnos un poco”, dijo Gorzelany.

Con la presencia de la tucumana “Vicky” Sauze, Argentina logró un gran triunfo y hoy, desde as 21.30, se medirá con Países Bajos. “Fuimos superiores y solo nos faltó ser más efectiva para convertir más goles. Creo que nos faltó un poco más de intensidad”, dijo Aylin Ovejero, que hizo su debut con la camiseta “albiceleste”. “Cumplí el sueño que tiene cualquier chica que empieza a jugar al hockey. Sabía que la oportunidad iba a llegar y por suerte llegó”, agregó.

Sofía Toccalino jugó su partido internacional número 200 con Las Leonas y mostró toda su jerarquía. “Me siento una privilegiada de vestir la camiseta de la Selección. Sigo aprendiendo. Estoy feliz de llevar 200 partidos”, expresó.

Países Bajos, que viene de vencer por 2 a 0 a Alemania, será un duro adversario para hoy.

Los que también festejaron fueron Los Leones. El seleccionado argentino de hockey masculino le ganó a Países Bajos por 4-2 en el penalty shootout, luego de empatar por 1-1 en tiempo reglamentario, por la primera fecha de la FIH Pro League 2025/2026.

El único gol nacional en tiempo regular fue convertido por Lucas Toscani, mientras que en los penales marcaron Tomás Domene, Toscani, Lucio Méndez Pin y Bautista Capurro.

Los Leones, que se ubican cuartos con dos puntos, enfrentarán hoy desde las 19 a Pakistán.

Por otra parte, Las Leoncitas vencieron a China por 3 a 0 en la semifinal del Mundial Junior 2025 y avanzaron a la definición del torneo.

Los goles del seleccionado sub 21 fueron convertidos por Milagros Alastra, en dos ocasiones, y Zoe Díaz. El partido se disputó en el Estadio Nacional de Chile y definió el pase de las Leoncitas a la gran final, que está prevista para el sábado, y donde se medirán con Países Bajos.

