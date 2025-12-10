Las Leonas debutaron con un gran triunfo en el Pro League en Santiago del Estero

Con la presencia de la tucumana “Vicky” Sauze, Argentina logró un gran triunfo y hoy, desde as 21.30, se medirá con Países Bajos. “Fuimos superiores y solo nos faltó ser más efectiva para convertir más goles. Creo que nos faltó un poco más de intensidad”, dijo Aylin Ovejero, que hizo su debut con la camiseta “albiceleste”. “Cumplí el sueño que tiene cualquier chica que empieza a jugar al hockey. Sabía que la oportunidad iba a llegar y por suerte llegó”, agregó.