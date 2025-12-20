Sino Motors consolida su desembarco en el NOA con la apertura del concesionario oficial BAIC más grande del país y anticipa su llegada a Salta

Desde el área de Marketing de Sino Motors también se destacó el alcance estratégico del proyecto: “Para nosotros es un verdadero orgullo desembarcar con una marca como BAIC y poder acercar al NOA la posibilidad de estar en el mapa de la innovación y la vanguardia automotriz. Este proyecto amplía la oferta disponible en la región y eleva el estándar del mercado, respaldado por una propuesta sólida de posventa y un equipo de profesionales altamente capacitados”.