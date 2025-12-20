Entre la memoria y el presente: Loquero vuelve a Tucumán

A pesar de su condición de referentes dentro del género, los integrantes de Loquero se mantienen atentos a las nuevas camadas de músicos y a bandas emergentes de la escena alternativa y punk. Para quienes dan sus primeros pasos, Aku deja un mensaje claro: “Que no dejen de perseguir sus sueños, que ensayen y que traten de salir de sus ciudades para recorrer el país”. Según el músico, el intercambio cultural que se genera en la ruta es una de las experiencias que más enriquecen a un artista.