Entre la memoria y el presente: Loquero vuelve a Tucumán

Surgida en 1990 bajo un contexto de ajuste y represión social, la banda marplatense mantiene su mensaje de protesta intacto. Antes de su show de este sábado, el bajista repasa la evolución de una escena que pasó de los casetes por correo a la masividad digital.

Matías Quintana
Por Matías Quintana Hace 3 Hs

La relación entre Loquero y Tucumán se remonta a fines de los años noventa y se construyó a partir de un vínculo sostenido con el público local. Tras varios años de ausencia, ese lazo volverá a renovarse este sábado. “Tenemos una relación muy fuerte y muy linda con Tucumán desde la primera vez que tocamos ahí. Hay muchos amigos y estamos muy felices de volver”, señala Aku Almada, el bajista de la banda.

La historia de Loquero está profundamente atravesada por el contexto social que la vio nacer. Surgida a comienzos de la década del noventa, la banda apareció como una respuesta directa a un período marcado por políticas de ajuste, represión y exclusión social. Eran años atravesados por un dominio y una realidad adversa, donde el punk funcionaba como espacio de resistencia y libertad de expresión.

En aquellos tiempos, la escena se organizaba de manera autogestiva y completamente analógica: las canciones circulaban en casetes enviados por correo a distintos puntos del país y del exterior, mientras que la difusión se sostenía a través de fanzines. “Había mucho conflicto en los recitales”, recuerda el músico, al comparar esa etapa con el presente, donde el movimiento creció, se amplió el público y las plataformas digitales facilitaron la circulación de la música. Sin embargo, subraya que la esencia permanece intacta: la banda continúa sosteniendo una mirada crítica y de conciencia frente a la realidad actual.

Un presente activo y federal

Con 35 años de trayectoria, Loquero se mantiene como una de las bandas más activas del punk argentino. En el marco de su gira nacional, durante este año recorrieron ciudades como Comodoro Rivadavia, Rosario, Córdoba, Neuquén y Bahía Blanca, además de realizar presentaciones en Chile. Actualmente se encuentran presentando Espíritu de Tres Tonos Vol. 2, su último disco, editado hace apenas dos meses.

Sobre el show previsto para este sábado, Aku Almada anticipa una presentación intensa: “Va a ser un recital bastante demoledor, con una lista extensa que recorre toda la discografía, desde el primer disco hasta el último”. El repertorio incluirá canciones de álbumes como Temor Morboso, Club de solos, Fantasy, Black y Suicidal Fútbol Club, entre otros.

A pesar de su condición de referentes dentro del género, los integrantes de Loquero se mantienen atentos a las nuevas camadas de músicos y a bandas emergentes de la escena alternativa y punk. Para quienes dan sus primeros pasos, Aku deja un mensaje claro: “Que no dejen de perseguir sus sueños, que ensayen y que traten de salir de sus ciudades para recorrer el país”. Según el músico, el intercambio cultural que se genera en la ruta es una de las experiencias que más enriquecen a un artista.

La banda llega a Tucumán luego de su paso por Jujuy, agradecida por el acompañamiento de un público que incluso lleva sus letras tatuadas en la piel. “La lucha sigue, la música sigue”, resume, anticipando un show que promete una respuesta intensa por parte del público tucumano.

La música de Loquero es como un faro en la costa marplatense: aunque las mareas políticas y sociales suban o bajen, y aunque la tecnología cambie la forma en que vemos su luz, el faro sigue ahí, firme en su lugar, guiando a las embarcaciones que buscan un refugio auténtico en el ruido del mar.

La banda se  presentará este sábado 20 en el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1850), a partir de las 22 horas. La noche contará con las actuaciones de las bandas invitadas El Contuvernio y Bogardus.

