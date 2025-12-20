Rock: Loquero y el Tano Marciello, destacadas visitas a Tucumán

La visita servirá para presentar su último trabajo de estudio lanzado en 2023, “Espíritu de 3 tonos” -volúmenes uno y dos-, junto con un recorrido por canciones de todas las etapas de su extensa discografía, con una veintena de álbumes desde 1991. El show se anuncia como “un repaso potente y emotivo por su música marcada por la independencia, la energía y letras directas que atravesaron e influyeron a generaciones por un sonido crudo y una identidad propia que refleja su espíritu aventurero e impulsa nuevas producciones y giras”.