Rock: Loquero y el Tano Marciello, destacadas visitas a Tucumán

El rock tendrá una noche de ensueño en Tucumán, con la presencia de referentes nacionales y locales, que desplegarán un abanico de distintos estilos dentro del género.
Uno de los puntos fuertes será la presencia de los marplatenses de Loquero, la banda punk que acredita 35 años de trayectoria y regresa a despedirse de la provincia. Desde las 22, el grupo que conforman Chary, Yamandú, Aku Almada e Ito Almada estará desde las 22 en el Teatro Puerto Cultural (Las Piedras 1.850). Como teloneros estarán El Contubernio y Bogardus.
La visita servirá para presentar su último trabajo de estudio lanzado en 2023, “Espíritu de 3 tonos” -volúmenes uno y dos-, junto con un recorrido por canciones de todas las etapas de su extensa discografía, con una veintena de álbumes desde 1991. El show se anuncia como “un repaso potente y emotivo por su música marcada por la independencia, la energía y letras directas que atravesaron e influyeron a generaciones por un sonido crudo y una identidad propia que refleja su espíritu aventurero e impulsa nuevas producciones y giras”.
Otra presencia nacional esperada con ansias, y que debió ser reprogramada de su fecha original por problemas en los vuelos, es la de Claudio Tano Marciello, que estará temprano, desde las 19, en Diva Club Rock (Rivadavia 1.320) para rendir un tributo al heavy metal de Almafuerte con su grupo CTM, que comparte junto a Leandro Radaelli, Giuliano Noe y Melina Marciello.
La promesa es recrear la potencia, la estética y el legado que identificó a la histórica Almafuerte, buque insignia nacional del rock pesado, con todos sus clásicos dentro de su gira nacional “Por las Regiones 2025-Norte”, que cierra hoy.
El rock tucumano se abre espacio propio y con una de sus grandes formaciones. Karma Sudaca despide 2025 sobre el escenario del Bar Irlanda (Catamarca 380), desde las 21.30 y con entrada gratuita, con Tony Molteni en voz, Fabián Colo Vernieri en guitarra, José Calavera Maidana en bajo, Adolfo Cacho Palomino en batería y Luis Lucho Lazarte en teclados. Sobre la medianoche, en el sector acústico del mismo bar, el rock será aportado por Aleja Torné, Silvio Aragón y Juanpi Tolosa, quienes incluirán temas propios.
Otra opción con acceso libre estará en José Cuervo (Miguel Lillo 352), con el último tributo del año de Golpe de Suerte a Los Redonditos de Ricota. En Gola Rock (Marina Alfaro 955), a la gorra se presentarán desde las 23 Momentáneamente, Fer y Los Salvatores y La Banda del Río Salí con su fiesta latina. En tanto, Rey Peón se presentará en la plaza Esperanza (avenida Ernesto Padilla 170); y Ritual Persa está anunciado en Storni Bar (Congreso 176) con los temas de Ciro y los Persas. Veracruz (avenida Soldati 684) espera los covers de Gamulán.
En Oskar (Virgen de la Merced 611) a partir de las 22 confluirán el rock de Brahmans con los ritmos urbanos de Ril Fella y Masta Clark, con la musicalización de Ambiencia. El Dj Paradox será el encargado de ambientar el Restó Boris (San Juan 1.131).
Una confluencia entre muestra de artes visuales y música integran 4x1000-Volumen 2, que consistirá en el taller abierto de Agustín González Goytía (organizador del encuentro, con dirección por mensaje privado en sus redes sociales), Alejandra Mizrahi, Hernán Lucero y Javier Soria Vázquez. Como invitados estarán Belén Aguirre, Fernanda Villagra Serra, Florencia Mettola, Gaspar Núñez, Guadalupe Rearte, Javier Juárez, Mariano Martínez, Marcos Meternicht, Sandro Pereira y Ángeles Rodríguez, y los Dj’s Val Mitrov, Mur Mur y Rolan.
El jazz tendrá su lugar en El Bajón de Yaggi (General Paz 1.205) con la presencia especial del saxofonista tucumano radicado en Suecia José Casen, con Javier Podazza en batería, Alan Fernández en teclados y Rony López en bajo.
La Leonera hará rock, rhythm y blues en la terraza de Mancora (Congreso 176).
Fiesta MTV
Otro evento destacado será la segunda edición de la Fiesta MTV 90-2000, que tendrá lugar desde las 22 en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro primera cuadra, en la zona de las oficinas administrativas de EDET).
La propuesta será protagonizada por Ardorix, con un show que fusiona hard rock y nu metal, con influencias de Korn, System of a Down, Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach y My Chemical Romance, para llegar a un estilo propio, con letras originales y una marcada identidad junto a los covers. Habrá un Dj set a cargo de Fabrizio Barrera. El grupo está conformado por Mauvuer Silvera Pacífico, Emiro Bulgarelli, Said Bulgarelli y Matías Caro.
En el interior
En Tafí Viejo, la propuesta es doble: Dream Dueto (Walterh Seco y Nerea Muñoz) estará en El Industrial (avenida Alem 501), mientras que Lissel Plaate y Noelia Antelo harán soul, jazz e indie en Rompecabezas (avenida Alem 799), sin cobro de derecho de espectáculo.
Con su fusión del rock con el reggae, el ska, la cumbia y la bossa nova, Narpoperules llegará las 20 a Pura Vida Mae en Yerba Buena (San Lorenzo 127), donde estará acompañado por Shalma y por Lolo Cipriani.
Traidores NO es una de las bandas más convocantes del sur de la provincia, y llevará su repertorio desde las 23.30 a Pepe Botella en Concepción (Francia 1.535).