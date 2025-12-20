En qué provincia argentina está prohibido manejar en ojotas: ¿de cuánto es la multa?

En este sentido, explica que considera "calzado apropiado" aquel que sea cerrado o, si es abierto, que sujete correctamente todo el pie y que tenga suela antideslizante para asegurar un buen contacto con los pedales. Manejar con ojotas puede ser peligroso porque el pie no queda bien sujeto, lo que puede provocar que el calzado se deslice o se enganche entre los pedales, dificultando la correcta acción sobre el acelerador o el freno.