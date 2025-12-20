En qué provincia argentina está prohibido manejar en ojotas: ¿de cuánto es la multa?

Con la llegada del calor y las altas temperaturas, manejar en ojotas se vuelve una costumbre frecuente entre muchos conductores argentinos. Sin embargo, lo que para algunos es una elección cómoda e inofensiva puede convertirse en una infracción grave, con sanciones económicas que pocos conocen. La normativa vial no es igual en todo el país y, en una jurisdicción en particular, este hábito está expresamente prohibido.
La medida busca reducir los riesgos al volante y pone el foco en la seguridad del conductor y de terceros, ya que este tipo de calzado puede dificultar el control del vehículo. Quienes incumplen la regla no solo se exponen a una multa significativa, sino también a otras penalidades previstas por la ley. ¿Dónde rige esta prohibición y de cuánto es la sanción económica?
La provincia argentina donde está prohibido manejar en ojotas
En el verano, manejar con ojotas suele ser común por las altas temperaturas. Sin embargo, en Mendoza, manejar sandalias abiertas está prohibido. Desde 2018, la Ley de Tránsito 9.024 en el artículo 18 establece que los conductores deben utilizar calzado apropiado para el manejo, que permita un control total del embrague, freno y acelerador.
En este sentido, explica que considera "calzado apropiado" aquel que sea cerrado o, si es abierto, que sujete correctamente todo el pie y que tenga suela antideslizante para asegurar un buen contacto con los pedales. Manejar con ojotas puede ser peligroso porque el pie no queda bien sujeto, lo que puede provocar que el calzado se deslice o se enganche entre los pedales, dificultando la correcta acción sobre el acelerador o el freno.
¿De cuánto es la multa por manejar en ojotas?
En territorio mendocino, esta conducta se clasifica como falta leve, lo que implica una sanción económica para quienes sean detectados conduciendo con calzado no permitido. Aunque no se trata de una infracción grave, la multa funciona como advertencia y refleja una postura más estricta en materia de seguridad vial.
Esta diferencia explica por qué muchos conductores que viajan desde otras provincias desconocen la norma y se sorprenden al recibir una sanción. Lo que resulta tolerado a nivel nacional puede estar prohibido a nivel local, y Mendoza marca ese límite de manera explícita.
Multas vigentes según la normativa:
Falta leve: Multa de 12.700 pesos (equivalente a 100 unidades fiscales).
Pago anticipado: Si se abona dentro de los tres días posteriores, el monto se reduce a 7.620 pesos.
Concurso de faltas: Cuando se acumulan varias infracciones, la multa puede superar los 190.500 pesos.
Infracciones gravísimas: En el caso de manejar alcoholizado, las multas alcanzan desde 381.000 hasta 1.397.000 pesos, dependiendo de la graduación alcohólica.