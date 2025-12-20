“Tiene sangre en las manos”, le gritaron a Bessent

Sanciones a Rusia

Más notoriamente y a pedido del presidente norteamericano, Donald Trump, Bessent ha impuesto sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania -en particular a sus dos mayores empresas petroleras, Rosneft y Lukoil- y contra empresas e individuos vinculados con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua.