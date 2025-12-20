La ONU declara el fin de la hambruna en Franja de Gaza

Emergencia

“Toda la Franja de Gaza está considerada en situación de emergencia (fase 4 del CIF) hasta mitad de abril de 2026. Ninguna zona está en situación de hambruna”, correspondiente a la fase 5 del CIF, precisó el organismo de la ONU. Según sus previsiones, relativas al período entre el 1 de diciembre y el 15 de abril de 2026, “la situación seguirá siendo grave, con alrededor de 1,6 millones de personas confrontadas a una inseguridad alimentaria de nivel ‘crisis’ o peor”, es decir, equivalente a la fase 3 o más del índice CIF.