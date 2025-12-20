Secciones
Ensamble Il Suono presenta “Canciones para siempre”
Hace 4 Hs

Hoy, las 20.30, el Ensamble Il Suono -foto- ofrecerá un recorrido con melodías, canciones pop líricas e instrumentales del repertorio clásico del género en el recital “Canciones para siempre”, que tendrá lugar en el anfiteatro del Colegio de Abogados de Tucumán, (Congreso 450), bajo la dirección musical de Juan Luis Valenzuela. Integran esta agrupación en voces las sopranos María Silvia Soria y Daniela Sini y el tenor Manuel Santillán; y en instrumentos Mariano Díaz Ross en violín y voz, Raúl Brito en saxo, Daniel Nieva en trompeta, María Silvia Villa Armesto en flauta traversa, Agustín Herrera en piano, César David Barrionuevo en percusión y Valenzuela en clarinete.

También a las 20.30, en la plaza Independencia se realizará un Concierto Coral Navideño, con acceso libre. El espectáculo contará con la participación del Coro de Niños y Jóvenes y el Coro Fra Noi, ambos pertenecientes a la Sociedad Italiana y dirigidos por Ana María Ternavasio. Además, intervendrá el Grupo Vocálica, bajo la dirección de Ricardo Steinsleger. Se suspende en caso de lluvia.

A la misma hora, pero en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se presentará el espectáculo “Flamenco de Nochebuena”, un encuentro entre el compás, el cante y el baile andaluz, en una puesta que combina tradición, pasión y clima festivo propios de esta época del año, con la dirección general de Rocío Coronel. La función reunirá a intérpretes tucumanos en un recorrido sensible y potente, con un lenguaje de celebración y encuentro. La velada contará con la participación especial de la cantaora Argentina Cádiz, referente nacional del género, y Juan Romero Cádiz en percusión.

