Ensamble Il Suono presenta “Canciones para siempre”

A la misma hora, pero en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), se presentará el espectáculo “Flamenco de Nochebuena”, un encuentro entre el compás, el cante y el baile andaluz, en una puesta que combina tradición, pasión y clima festivo propios de esta época del año, con la dirección general de Rocío Coronel. La función reunirá a intérpretes tucumanos en un recorrido sensible y potente, con un lenguaje de celebración y encuentro. La velada contará con la participación especial de la cantaora Argentina Cádiz, referente nacional del género, y Juan Romero Cádiz en percusión.