Cartas de lectores: radarización de la frontera
Hace 7 Hs

La iniciativa del Gobierno de tucumano de radarizar la frontera norte es un paso importante hacia la mejora de la seguridad y el control territorial en la región. La implementación de radares permitirá una mayor vigilancia y detención de posibles amenazas, lo que contribuirá a prevenir delitos y proteger a la población local. Además esta medida puede tener un impacto positivo en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, que son problemas graves en la zona. La radarización también puede mejorar la capacidad de reSpuesta ante emergencias y desastres naturales, lo que es fundamental para garantizar seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es importante destacar que esta iniciativa requiere una planificación y ejecución cuidadosa, así como la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales. Si se implementa de manera efectiva, puede ser un paso hacia la mejora de la seguridad y el desarrollo en la región.

Rodolfo Ruarte                                                                           

Las Heras 516 - S. M. de Tucumán

