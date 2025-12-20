Efemérides del sábado 20 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 20 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy. Es una fecha cargada de significados en la historia argentina, tanto en el ámbito político como en el social y cultural. Desde crisis institucionales hasta hitos políticos. El 20 de diciembre de 2001 es recordado como uno de los días más oscuros de la democracia argentina. En medio de una profunda crisis económica, política y social, el presidente Fernando de la Rúa presentó su renuncia tras dos años de mandato.
Por otra parte, el 20 de diciembre de 1998 nació en el XIX distrito de París Kylian Mbappé, quien hoy en día es considerado uno de los jugadores de fútbol más importantes de Francia. El delantero estuvo atravesadoa por el deporte desde que nació: su padre, Wilfried Mbappé Lottin, es un exjugador de fútbol y entrenador, y su madre es Fayza Lamari, referente del handball en el club AS Bondy de esa localidad francesa, donde Kylian pasó los primeros años de su vida junto a su hermano mayor adoptivo, Jirès Kembo Ekoko.
Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?
1930 – Nace el presentador argentino José Nicolás “Pipo” Mancera.
1948 – Nace el músico e ingeniero de sonido británico Alan Parsons, líder de The Alan Parsons Project.
1956 – Muere el médico argentino Ramón Carrillo.
1968 – Muere el escritor estadounidense John Steinbeck. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.
1969 – Nace el cineasta uruguayo Israel Adrián Caetano.
1970 – Nace el actor y cineasta estadounidense Todd Phillips.
1973 – Nace la panelista argentina Connie Ansaldi.
1973 – Nace la actriz y conductora argentina Lorena Paola.
1973 – Nace el actor y músico argentino Nicolás Pauls.
1974 – Nace la periodista y conductora argentina María Julia Oliván.
1980 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Martín Demichelis.
1982 – Nace la actriz y cantante argentina Mariela Vitale Condomí, más conocida como Emme.
1983 – Nace el actor y cineasta estadounidense Jonah Hill.
1996 – Muere el astrónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan.
1998 – Nace el futbolista francés Kylian Mbappé.
2001 – En la Argentina, renuncia el presidente Fernando de la Rúa.
2001 – En Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires, se inaugura el Puente de la Mujer.
2009 – Muere la actriz y cantante estadounidense Brittany Murphy.
Se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana.
Se celebra el Día Mundial del Escepticismo.
Se celebra el Día Mundial de la Sangría.