Efemérides del sábado 20 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, el 20 de diciembre de 1998 nació en el XIX distrito de París Kylian Mbappé, quien hoy en día es considerado uno de los jugadores de fútbol más importantes de Francia. El delantero estuvo atravesadoa por el deporte desde que nació: su padre, Wilfried Mbappé Lottin, es un exjugador de fútbol y entrenador, y su madre es Fayza Lamari, referente del handball en el club AS Bondy de esa localidad francesa, donde Kylian pasó los primeros años de su vida junto a su hermano mayor adoptivo, Jirès Kembo Ekoko.