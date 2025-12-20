Secciones
SociedadActualidad

Efemérides del sábado 20 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se recuerda la renuncia a la Presidencia de Fernando de la Rúa.

HUIDA. De la Rúa se retiró de la Casa Rosada en helicóptero. HUIDA. De la Rúa se retiró de la Casa Rosada en helicóptero.
Hace 7 Hs

Las efemérides del 20 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy. Es una fecha cargada de significados en la historia argentina, tanto en el ámbito político como en el social y cultural. Desde crisis institucionales hasta hitos políticos. El 20 de diciembre de 2001 es recordado como uno de los días más oscuros de la democracia argentina. En medio de una profunda crisis económica, política y social, el presidente Fernando de la Rúa presentó su renuncia tras dos años de mandato.

Por otra parte, el 20 de diciembre de 1998 nació en el XIX distrito de París Kylian Mbappé, quien hoy en día es considerado uno de los jugadores de fútbol más importantes de Francia. El delantero estuvo atravesadoa por el deporte desde que nació: su padre, Wilfried Mbappé Lottin, es un exjugador de fútbol y entrenador, y su madre es Fayza Lamari, referente del handball en el club AS Bondy de esa localidad francesa, donde Kylian pasó los primeros años de su vida junto a su hermano mayor adoptivo, Jirès Kembo Ekoko.

Efemérides: ¿qué pasó un día como hoy?

1930 – Nace el presentador argentino José Nicolás “Pipo” Mancera.

1948 – Nace el músico e ingeniero de sonido británico Alan Parsons, líder de The Alan Parsons Project.

1956 – Muere el médico argentino Ramón Carrillo.

1968 – Muere el escritor estadounidense John Steinbeck. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1969 – Nace el cineasta uruguayo Israel Adrián Caetano.

1970 – Nace el actor y cineasta estadounidense Todd Phillips.

1973 – Nace la panelista argentina Connie Ansaldi.

1973 – Nace la actriz y conductora argentina Lorena Paola.

1973 – Nace el actor y músico argentino Nicolás Pauls.

1974 – Nace la periodista y conductora argentina María Julia Oliván.

1980 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Martín Demichelis.

1982 – Nace la actriz y cantante argentina Mariela Vitale Condomí, más conocida como Emme.

1983 – Nace el actor y cineasta estadounidense Jonah Hill.

1996 – Muere el astrónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan.

1998 – Nace el futbolista francés Kylian Mbappé.

2001 – En la Argentina, renuncia el presidente Fernando de la Rúa.

2001 – En Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires, se inaugura el Puente de la Mujer.

2009 – Muere la actriz y cantante estadounidense Brittany Murphy.

Se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana.

Se celebra el Día Mundial del Escepticismo.

Se celebra el Día Mundial de la Sangría.

Temas Fernando De la RúaKylian Mbappé
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Efemérides del viernes 19 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 19 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Por fin un final brillante para una serie

Por fin un final brillante para una serie

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios