Una década al aire en Tucumán: Radio Santa Rosa cumplió 10 años

Un espacio para aprender a escuchar

Valentina Aranda García, alumna de quinto año del secundario, definió el impacto que tuvo la radio en su formación personal. “Además de darnos todas las herramientas para expresarnos, considero que nos enseña a desarrollar la capacidad de escucha. Por lo menos en mi caso, soy una persona que habla muchísimo y gracias a la Radio, pude aprender a escuchar en profundidad al otro, a descifrar y analizar sus palabras”, expresó. Dentro del Taller de Medios de Secundaria, Valentina es la estudiante de mayor edad y cumple un rol de referencia para compañeros de otros cursos.