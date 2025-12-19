Una década al aire en Tucumán: Radio Santa Rosa cumplió 10 años

Radio Santa Rosa celebró una década de trabajo ininterrumpido como espacio de formación, expresión y escucha dentro del Colegio Santa Rosa. El proyecto comenzó en 2015 como un taller extracurricular orientado a fortalecer la oralidad y la producción de programas radiales. A 10 años de su creación, se consolidó como una propuesta multimedia que incorporó nuevos lenguajes y plataformas sin perder su esencia original: ser un lugar de encuentro para la comunidad educativa.
Un espacio para aprender a escuchar
Valentina Aranda García, alumna de quinto año del secundario, definió el impacto que tuvo la radio en su formación personal. “Además de darnos todas las herramientas para expresarnos, considero que nos enseña a desarrollar la capacidad de escucha. Por lo menos en mi caso, soy una persona que habla muchísimo y gracias a la Radio, pude aprender a escuchar en profundidad al otro, a descifrar y analizar sus palabras”, expresó. Dentro del Taller de Medios de Secundaria, Valentina es la estudiante de mayor edad y cumple un rol de referencia para compañeros de otros cursos.
La propuesta se ofrece a contraturno para los dos últimos grados del Nivel Primario y para todo el Nivel Secundario, lo que permite una participación sostenida a lo largo de los años y un crecimiento progresivo de quienes integran el espacio.
De la voz al lenguaje multimedia
Los docentes a cargo, Lourdes Arbeloa y Leonardo Peralta, señalaron que los contenidos del taller se ampliaron con el paso del tiempo. A la ejercitación de la voz mediante la lectura y la interpretación en formatos radiales, se sumaron aprendizajes vinculados con la producción audiovisual, la fotografía, la filmación y la edición de video y sonido.
Esa evolución permitió que la radio escolar se adapte a las nuevas formas de consumo de contenidos, con podcasts y piezas audiovisuales pensadas para redes sociales, sin dejar de lado el trabajo colectivo y la reflexión sobre lo que se comunica.
Confianza y pertenencia
Felipe Calleri, alumno de sexto año del secundario, participa del taller desde quinto grado y destacó el clima que se construye en el estudio. “La radio es un espacio que siempre se abrió para que todos tengamos un lugar y una voz. Es un lugar que me hizo sentir cómodo y me dio a muchos de mis amigos. Gracias a ella hoy soy más seguro de mí mismo al momento de hablar en público”, afirmó.
Su compañera Luz María Casanova Allievi, con la misma trayectoria dentro del proyecto, sumó otra dimensión del aprendizaje. “También nos enseñan a despertar nuestra curiosidad, estar atentos, expresarnos, confiar en uno mismo y a ser nosotros mismos”, señaló.
Un proyecto articulado con la escuela
La radio articula de manera permanente con las materias y áreas de todos los niveles del colegio. Contenidos trabajados en el aula, en otros talleres o en proyectos institucionales, se transforman en producciones que se escuchan en podcasts o se ven en videos difundidos en redes sociales.
Desde la convicción de que la predicación del evangelio debe realizarse también en el continente digital, las producciones buscan convertirse en una buena noticia para quienes las escuchan y las ven. Entrevistas, informes periodísticos y radioteatros breves forman parte del material disponible en el canal de Spotify "Radio Santa Rosa", mientras que en la cuenta de Instagram @radio_santarosa se comparten los audiovisuales y el detrás de escena del trabajo que se realiza en los estudios de cada sede, ubicadas en la capital tucumana y en Yerba Buena.