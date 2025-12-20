El creciente uso de la tecnología en el agro

Lo que sucede con el clima no es nuevo para una región como el NOA. Experiencias como esta sobran. Basta recordar que en los últimos años los campos tucumanos y de la región vinieron sufriendo calamidades climáticas; lo que se sumó a los inconvenientes que padecen las diferentes producciones agropecuarias, debido a los bajos precios de los productos y a los problemas comerciales. Y aunque pareciera que estos últimos aspectos se irían acomodando, igualmente se depende muchísimo del comportamiento de los aspectos climáticos. A pesar de esto, los productores, año tras año y campaña tras campaña, continúan desafiando estos inconvenientes.