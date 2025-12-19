Se entregó el presunto autor de los crímenes de su ex mujer y de la pareja de esta

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el primer homicidio se registró alrededor de las 13.30, cuando José Osvaldo Rojas, que se desplazaba a bordo de un automóvil, interceptó a su ex pareja, Juana del Carmen Bustos, de 39 años, en la calle principal de Delfín Gallo, donde la ultimó a tiros.