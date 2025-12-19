Se entregó el presunto autor de los crímenes de su ex mujer y de la pareja de esta

Un hombre de 50 años fue detenido acusado de haber cometido un doble crimen este viernes en el este de la provincia. Los hechos ocurrieron en Delfín Gallo y en Banda del Río Salí, y son investigados por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el primer homicidio se registró alrededor de las 13.30, cuando José Osvaldo Rojas, que se desplazaba a bordo de un automóvil, interceptó a su ex pareja, Juana del Carmen Bustos, de 39 años, en la calle principal de Delfín Gallo, donde la ultimó a tiros.
Luego de ese ataque, el mismo sujeto se dirigió a un domicilio del barrio Aeropuerto, en Banda del Río Salí, donde asesinó a Roque Francisco Lucero, de 41 años, completando así el segundo homicidio.
Tras cometer ambos crímenes, Rojas se presentó voluntariamente en la Comisaría de Lastenia, donde quedó detenido a disposición de la Justicia.
La investigación es llevada adelante por la Fiscalía de Homicidios I, bajo la supervisión directa del fiscal Pedro Gallo, junto a Ramón Soria, Luis Macedo y Giuliana Ricciuti, integrantes del equipo fiscal. Para el abordaje integral de los hechos, se dispuso además la intervención de las áreas multidisciplinarias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal, que realizaron las distintas tareas periciales en ambas escenas.
En las próximas horas se llevarán a cabo las autopsias de rigor a las víctimas. En paralelo, la Fiscalía solicitará la audiencia correspondiente para la formulación de cargos en contra del acusado, en el marco del avance de la causa judicial.