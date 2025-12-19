Secciones
Seguridad

Conmoción en el este tucumano: investigan un doble crimen y detienen al presunto autor

El sospechoso habría asesinado a su ex pareja en Delfín Gallo y luego se dirigió a Banda del Río Salí para atacar a un hombre. Tras un operativo cerrojo, se entregó en Lastenia.

Comisaría de Delfín Gallo. CAPTURA DE VIDEO Comisaría de Delfín Gallo. CAPTURA DE VIDEO
Hace 1 Hs

La zona este del Gran Tucumán se encuentra conmocionada tras una jornada marcada por sangre y violencia. La Policía investiga los detalles de un doble crimen ocurrido en las últimas horas, que tuvo como saldo la muerte de una mujer y de un hombre en diferentes escenarios.

Según las primeras informaciones policiales, el sospechoso, quien ya contaba con una orden de prohibición de acercamiento vigente, se habría cruzado en la vía pública con su ex pareja y un hombre que la acompañaba.

En circunstancias que aún se intentan esclarecer, el agresor habría seguido a la mujer hasta una vivienda de Delfín Gallo. Allí, tras una discusión, le efectuó varios disparos que terminaron con su vida de forma inmediata. 

Lejos de cesar su ataque, el victimario se dirigió hacia otro domicilio de Banda del Río Salí. Ingresó y atacó al segundo hombre, disparándole directamente en la cabeza. La segunda víctima falleció en el acto.

Ante la gravedad de los hechos, se desplegó un fuerte operativo cerrojo en los ingresos y egresos de las localidades de Banda del Río Salí y Lastenia para evitar la fuga del sospechoso.

Acorralado por el despliegue policial, el hombre decidió poner fin a su huida y se entregó voluntariamente en la comisaría de Lastenia. El acusado quedó inmediatamente a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios de turno.

Temas TucumánDelfín GalloBanda del Río SalíPolicía de TucumánLasteniaMinisterio Público Fiscal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Prisión preventiva por un violento robo en una vivienda de Delfín Gallo

Prisión preventiva por un violento robo en una vivienda de Delfín Gallo

Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
3

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
4

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
5

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias
6

El tiempo en Tucumán: se vienen dos días de calor extremo que terminarían con lluvias

Más Noticias
El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Los engranajes familiares que “Petiso David” habría utilizado para blanquear $500 millones

Los engranajes familiares que “Petiso David” habría utilizado para blanquear $500 millones

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Dos hermanas fueron condenadas por un violento robo

Dos hermanas fueron condenadas por un violento robo

Comentarios