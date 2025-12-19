Conmoción en el este tucumano: investigan un doble crimen y detienen al presunto autor

La zona este del Gran Tucumán se encuentra conmocionada tras una jornada marcada por sangre y violencia. La Policía investiga los detalles de un doble crimen ocurrido en las últimas horas, que tuvo como saldo la muerte de una mujer y de un hombre en diferentes escenarios.
Según las primeras informaciones policiales, el sospechoso, quien ya contaba con una orden de prohibición de acercamiento vigente, se habría cruzado en la vía pública con su ex pareja y un hombre que la acompañaba.
En circunstancias que aún se intentan esclarecer, el agresor habría seguido a la mujer hasta una vivienda de Delfín Gallo. Allí, tras una discusión, le efectuó varios disparos que terminaron con su vida de forma inmediata.
Lejos de cesar su ataque, el victimario se dirigió hacia otro domicilio de Banda del Río Salí. Ingresó y atacó al segundo hombre, disparándole directamente en la cabeza. La segunda víctima falleció en el acto.
Ante la gravedad de los hechos, se desplegó un fuerte operativo cerrojo en los ingresos y egresos de las localidades de Banda del Río Salí y Lastenia para evitar la fuga del sospechoso.
Acorralado por el despliegue policial, el hombre decidió poner fin a su huida y se entregó voluntariamente en la comisaría de Lastenia. El acusado quedó inmediatamente a disposición de la Unidad Fiscal de Homicidios de turno.