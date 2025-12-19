Secciones
ARCA afirmó que los datos del padrón de contribuyentes "están seguros y no fueron afectados"

El fisco emitió un comunicado ante la información sobre una presunta filtración de datos de ciudadanos argentinos.

ARCA.
Hace 1 Hs

Ante información que circuló sobre una filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) salió a desmentir cualquier incidente que comprometa la seguridad de datos administrativos.

ARCA confirmó que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. 

Asimismo, aclaró en un comunicado que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal.

"El organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información", indicó. 

