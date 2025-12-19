Yllana puso en marcha el modelo 2026 de San Martín: bajas, una renovación y una posible venta

El caso de Nahuel Banegas

Por último, también hubo novedades en relación a ingresos económicos. Nahuel Banegas definió su futuro y continuará su carrera lejos de San Martín. El conjunto de Bolívar y Pellegrini es dueño del 100% de los derechos económicos de Banegas y, según se espera, en las próximas horas llegaría la oferta formal de Tigre para quedarse con el futbolista. El club de Victoria avanzaría con una propuesta por el 80% del pase, mientras que el “Santo” conservaría el 20% restante como porcentaje de una futura transferencia. Una modalidad que le permitiría al "Santo" asegurarse un ingreso inmediato y, al mismo tiempo, mantener una participación ante una eventual venta posterior del jugador.