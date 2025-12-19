Yllana puso en marcha el modelo 2026 de San Martín: bajas, una renovación y una posible venta

En San Martín continúan los movimientos de fondo mientras el nuevo ciclo empieza a tomar forma. Entre bajas confirmadas, continuidades que se aseguran y dinero que comienza a ingresar por ventas, la dirigencia y el cuerpo técnico avanzan en un proceso de reordenamiento profundo del plantel, con decisiones que impactan tanto en lo deportivo como en lo institucional.
En las últimas horas se conoció que Tomás García, tercer arquero del plantel profesional, fue notificado por Andrés Yllana de que no será tenido en cuenta para la temporada que se avecina. El DT mantuvo una charla directa con el futbolista, que ahora deberá definir si buscará un nuevo destino o si continuará ligado al club en otra condición. Ese diálogo forma parte de una serie de reuniones que el técnico mantendrá en los próximos días con el resto de los jugadores, con el objetivo de que cada uno conozca con claridad cuál será su situación de cara al nuevo proyecto.
Otra de las bajas que se confirmaron en las últimas horas son las de Agustín Prokop y Hernán Zuliani.
El mediocampista no será tenido en cuenta por el DT, mientras que el lateral izquierdo regresará a Defensa y Justicia, club dueño de su pase. Desde la representación del defensor ya enviaron a las oficinas de San Martín la documentación correspondiente para rescindir el vínculo. La intención es que el futbolista pueda sumarse cuanto antes a la pretemporada del “Halcón” de Varela.
En paralelo, también hubo definiciones en sentido contrario.
Se confirmó la continuidad de Guillermo Rodríguez, uno de los futbolistas que más rodaje tuvieron la temporada pasada. Además, en principio, quienes también continuarían ligados al club son Alan Cisnero y Aníbal Paz, dos nombres que aparecen en la consideración del cuerpo técnico para la próxima temporada, a la espera de que se terminen de ajustar los detalles formales.
Una de las decisiones más relevantes se tomó en conjunto entre el entrenador y la dirigencia: Leonardo Monroy renovó su vínculo con San Martín hasta diciembre de 2027. La extensión del contrato responde a una evaluación positiva sobre su aporte deportivo y a la intención del club de sostener una base de jugadores con proyección, en línea con la planificación a mediano plazo que se busca consolidar.
El caso de Nahuel Banegas
Por último, también hubo novedades en relación a ingresos económicos. Nahuel Banegas definió su futuro y continuará su carrera lejos de San Martín. El conjunto de Bolívar y Pellegrini es dueño del 100% de los derechos económicos de Banegas y, según se espera, en las próximas horas llegaría la oferta formal de Tigre para quedarse con el futbolista. El club de Victoria avanzaría con una propuesta por el 80% del pase, mientras que el “Santo” conservaría el 20% restante como porcentaje de una futura transferencia. Una modalidad que le permitiría al "Santo" asegurarse un ingreso inmediato y, al mismo tiempo, mantener una participación ante una eventual venta posterior del jugador.
Así, entre salidas, renovaciones y ventas, San Martín sigue ajustando piezas en un mercado que no da tregua y que promete seguir sumando capítulos en los próximos días.